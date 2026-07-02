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Χειροπέδες σε 46χρονο για σειρά διαρρήξεων στην ελεύθερη Αμμόχωστο - Ήξεραν για δύο υποθέσεις, εκείνος παραδέχθηκε 11

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σήμερα, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για σκοπούς προσωποκράτησης του.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία στην επαρχία Αμμοχώστου, σχετικά με υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Η σύλληψη έγινε βάσει δικαστικού εντάλματος για δύο συγκεκριμένες υποθέσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ωστόσο, ανακρινόμενος από τα μέλη του ΤΑΕ, ο 46χρονος φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη ακόμη εννέα παρόμοιων αδικημάτων στην ίδια επαρχία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων στις έντεκα. 

Σήμερα, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για σκοπούς προσωποκράτησης του.

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