Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Σιακόλα – «Πρωτοπόρος και οραματιστής που άλλαξε τον επιχειρηματικό χάρτη»

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Νίκου Σιακόλα, ενός πρωτοπόρου και διακεκριμένου μέλους της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Με γραπτη του δήλωση ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνει ότι «ο Νίκος Σιακόλας άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στα επιχειρηματικά δρώμενα της πατρίδας μας με έντονη δραστηριότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, που διήρκησε πέραν των επτά δεκαετιών. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα μας με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο».

«Γνωστός και για το φιλανθρωπικό του έργο και την προσφορά του στα κοινά, ο Νίκος Σιακόλας κληροδοτεί στην κυπριακή κοινωνία σημαντικά έργα κοινής ωφελείας», προσθέτει. «Εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμένα προσωπικά, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικείους του», καταλήγει.

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Πίστεψε στις δυνατότητες της Κύπρου

«Ο επιχειρηματικός κόσμος έχασε σήμερα ένα σπουδαίο πρωτοπόρο με όραμα που πίστεψε στις δυνατότητες της Κύπρου», αναφέρει με τη σειρά της η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Σε ανάρτηση της, η κα Δημητρίου, προσθέτει πως «ο Νίκος Σιακόλας υπήρξε ένα τεράστιο κεφάλαιο για την οικονομία και την ανάπτυξη στον τόπο μας. Με τόλμη και διορατικότητα, εργατικότητα και έντονη δράση άλλαξε τον επιχειρηματικό χάρτη της Κύπρου δίνοντας προοπτική και δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας».

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Εύχομαστε δυναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της απώλειας.

Η ανακοίνωση του Αβέρωφ Νεοφύτου

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ σήμερα τον Νίκο Σιακόλα.Για μένα, η απώλειά του είναι και βαθιά προσωπική. Για 43 χρόνια, από το 1983, είχα την ευλογία να συνδέομαι μαζί του με μια στενή σχέση φιλίας και εκτίμησης, μια σχέση που αγκάλιασε και τις οικογένειές μας.Ο Νίκος Σιακόλας ήταν ένας πραγματικός οραματιστής. Ένας από τους πρωτεργάτες του σύγχρονου κυπριακού επιχειρείν, άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τη δημιουργία, την πρόοδο και την ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Αυτό που πάντοτε ξεχώριζα σε εκείνον ήταν η ακλόνητη πεποίθησή του ότι με υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Παρέμενε προσηλωμένος στον στόχο του, χωρίς ποτέ να χάνει την ξεχωριστή ευγένεια, το ήθος και τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετώπιζε κάθε άνθρωπο.Η Κύπρος γίνεται σήμερα φτωχότερη. Όμως το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.

Στην αγαπημένη του σύζυγο, Ελπίδα, στα παιδιά του, Χρυσούλα, Ελένη, Μάριο και Μαρίνα, στα εγγόνια και στα δισέγγονά του, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.Αιωνία του η μνήμη.

Η ανακοίνωση του Μάριου Κάρογιαν

Με αισθήματα βαθιάς θλίψης αποχαιρετούμε τον Νίκο Σιακόλα, έναν άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την πρόοδο, την καινοτομία και τη δημιουργία.

Ο Νίκος Σιακόλας δεν υπήρξε μόνο ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της Κύπρου. Υπήρξε ένας οραματιστής που πίστεψε στις δυνατότητες του τόπου μας και εργάστηκε ακούραστα για να τις μετατρέψει σε πράξη. Με το έργο του, την ανάπτυξη του Ομίλου CTC και τη διεθνή του παρουσία, συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες, θέσεις εργασίας και προοπτικές για ολόκληρες γενιές.

Εξίσου σημαντική ήταν η διαχρονική του προσφορά προς την κοινωνία. Με σεμνότητα και αίσθημα ευθύνης στήριξε την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον άνθρωπο, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να εμπνέει.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην επιχειρηματική κοινότητα και στη δημόσια ζωή της Κύπρου. Η πορεία του αποτελεί παράδειγμα διορατικότητας, εργατικότητας και κοινωνικής προσφοράς.

Εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης και προσωπικά, εκφράζω τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά μου προς την οικογένειά του, τους οικείους του και όλους τους συνεργάτες του.