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Μεγάλη επιχείρηση στη Λεμεσό: 34 συλλήψεις για παράνομη παραμονή και εργασία – Πρόστιμα €42.000 σε τρεις εργοδότες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για τους 20 συλληφθέντες, άρχισαν οι διαδικασίες για απέλαση τους από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Αστυνομία – ΥΑΜ και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και παράνομης απασχόλησης, συνελήφθησαν σήμερα 34 συνολικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση που διενεργήθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 20 πρόσωπα για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και 14 πρόσωπα για παράνομη απασχόληση σε τρείς διαφορετικούς εργοδότες.

Οι 14 συλληφθέντες καθώς και οι τρείς εργοδότες τους, θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για το αδίκημα της παράνομης απασχόλησης, ενώ παράλληλα στους τρεις εργοδότες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €42,000.

Για τους 20 συλληφθέντες, άρχισαν οι διαδικασίες για απέλαση τους από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους.

Οι δράσεις της Αστυνομίας για πάταξη της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομης απασχόλησης, συνεχίζονται καθημερινά.

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μεταναστευτικό

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