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Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: «Μην παίζετε με τον πόνο μας» – Σπάει τη σιωπή της η μητριά των δύο παιδιών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Μην παίζετε με τον πόνο μας. Μη λέτε ότι φταίει η μητριά, ο πατέρας, η γιαγιά ή ο παππούς. Μακάρι να μη ζήσει κανείς κάτι τέτοιο. Σταματήστε να μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε», δήλωσε

Για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή της, η 38χρονη μητριά των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ξυλοφάγου μίλησε σε βουλγαρικό μέσο ενημέρωσης, ζητώντας να σταματήσουν οι εικασίες και οι κατηγορίες σε βάρος της οικογένειας.

Σε δηλώσεις της στο News24sofia.eu, η Τσβετελίνα ανέφερε πως αφέθηκε ελεύθερη επειδή, όπως υποστήριξε, δεν προέκυψε οποιαδήποτε ευθύνη σε βάρος της, ενώ χαρακτήρισε τη σύλληψή της μέρος της ανακριτικής διαδικασίας.

«Μην παίζετε με τον πόνο μας. Μη λέτε ότι φταίει η μητριά, ο πατέρας, η γιαγιά ή ο παππούς. Μακάρι να μη ζήσει κανείς κάτι τέτοιο. Σταματήστε να μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο 30χρονος πατέρας παραμένει υπό κράτηση επειδή είναι ο νόμιμος κηδεμόνας των δύο παιδιών και πρέπει να συνεργαστεί με τις Αρχές για την ολοκλήρωση των ερευνών και τον επαναπατρισμό των σορών στη Βουλγαρία.

Οι έρευνες των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων που θα καθορίσουν την ακριβή αιτία θανάτου των δύο αγοριών.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά το απόγευμα της 29ης Ιουνίου μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στην Ξυλοφάγου, αφού φέρεται να εγκλωβίστηκαν στο όχημα για ώρες κάτω από συνθήκες ακραίας ζέστης.

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