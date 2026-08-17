Αστυνομία: Δεν χαλαρώνουν οι έλεγχοι – Στο στόχαστρο αλκοόλ και ταχύτητα: 110 συλλήψεις από τις 7 Αυγούστου

Οι αυξημένοι έλεγχοι της Αστυνομίας για την ασφάλεια στους δρόμους, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, αλλά και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και την προστασία των πολιτών θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος σημειώνοντας ότι από τις 7 Αυγούστου μέχρι και χθες, 16 Αυγούστου καταγράφηκαν περίπου 110 συλλήψεις.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων θα συνεχιστεί, είπε, κάθε μέρα και το επόμενο διάστημα σημειώνοντας ότι οι αυξημένοι έλεγχοι καλύπτουν τόσο τις ορεινές όσο και τις παραθαλάσσιες περιοχές λόγω και της εξόρμησης των παραθεριστών. Υπήρξαν, παρατήρησε, αυξημένες καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Στις παράλιες περιοχές, ανέφερε κατόπιν σχετικής ερώτησης ο κ. Βύρωνος, γίνονται έλεγχοι και των κέντρων αναψυχής όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας, την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους και άλλα.

Πηγή: ΚΥΠΕ