Νέα νομοθεσία για τα σκάφη αναψυχής: Αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα «μαμούθ» - Πότε επιτρέπεται η ενοικίαση και ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας

Η νομοθεσία επιτρέπει από το 2020 την ενοικίαση jet ski και άλλων ταχύπλοων σκαφών χωρίς άδεια χειριστή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο από ενήλικους, δήλωσε τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ επίσημη αρμόδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι πρόσωπο κάτω των 18 ετών μπορεί να βρίσκεται σε τέτοιο σκάφος ως συνεπιβάτης, όχι όμως ως χειριστής.

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό με jet ski στην Περνέρα, η ίδια πηγή ανέφερε ότι πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του πλαισίου ασφάλειας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η νέα νομοθεσία για τα σκάφη αναψυχής, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις και περισσότερα εργαλεία ελέγχου.

Όπως εξήγησε, μέχρι το 2020 η δυνατότητα ενοικίασης ταχύπλοου σκάφους χωρίς άδεια χειριστή από επιχείρηση θαλάσσιων σπορ αφορούσε μόνο προσωρινούς επισκέπτες, δηλαδή τουρίστες. Με τροποποίηση της νομοθεσίας το 2020, η δυνατότητα αυτή επεκτάθηκε και στους μόνιμους κατοίκους Κύπρου, νοουμένου ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για να ενοικιάσει και να χειριστεί κάποιος jet ski πρέπει να είναι ενήλικος, να επιδείξει ταυτότητα και τα στοιχεία του να καταγραφούν στο ημερολόγιο ενοικιάσεων που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. Καταγράφονται, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας του ενοικιαστή, καθώς και στοιχεία που αφορούν την ενοικίαση.

Πριν από την παραχώρηση του σκάφους, ο υπεύθυνος ή υπάλληλος της επιχείρησης οφείλει να ενημερώσει πλήρως τον ενοικιαστή για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του. Στη συνέχεια, ο ενοικιαστής και ο υπεύθυνος της επιχείρησης συνυπογράφουν δεσμευτική δήλωση, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι δόθηκε η προβλεπόμενη ενημέρωση.

Η αρμόδια πηγή υπογράμμισε ακόμη ότι η επιχείρηση έχει ευθύνη να επιτηρεί τη χρήση του σκάφους και να βρίσκεται σε θέση να ελέγχει ότι αυτό χρησιμοποιείται με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Νέα νομοθεσία με αυστηρότερες κυρώσεις

Σε ό,τι αφορά το ευρύτερο πλαίσιο, η πηγή ανέφερε ότι ο περί Σκαφών Αναψυχής της Δημοκρατίας Νόμος ψηφίστηκε στις αρχές του 2026, ύστερα από πολυετή δημόσια διαβούλευση, ωστόσο οι πρόνοιές του παραμένουν ανενεργές μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και άλλους αρμόδιους φορείς.

Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα υποβάλει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για να τεθεί η νομοθεσία σε εφαρμογή, ανέφερε η πηγή, εκτιμώντας ότι με το νέο πλαίσιο θα καλυφθούν αρκετά από τα υφιστάμενα κενά και θα καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος των παραβάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία, όπως σημείωσε, έχει η δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και εξώδικων προστίμων από την Αστυνομία και τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, με πολύ αυστηρότερες κυρώσεις.

Ως παράδειγμα ανέφερε ότι για χειρισμό σκάφους χωρίς την απαιτούμενη άδεια το υφιστάμενο εξώδικο πρόστιμο ανέρχεται στα €85,43, ενώ με τη νέα νομοθεσία το αντίστοιχο πρόστιμο θα ανέρχεται στα €1.500. Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το ποσό μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο.

Αδειοδότηση και έλεγχος επιχειρήσεων

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, η πηγή ανέφερε ότι πρέπει να είναι αδειοδοτημένες και να λειτουργούν σε σημεία που προβλέπονται στα Σχέδια Χρήσης Παραλίας, ενώ η δραστηριοποίησή τους προϋποθέτει δημόσιο διαγωνισμό από την οικεία τοπική αρχή.

Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους υπεύθυνους και τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, πιστοποίηση πρώτων βοηθειών και ναυαγοσωστικής. Σύμφωνα με την πηγή, την ευθύνη ελέγχου της συνεχούς τήρησης των όρων λειτουργίας έχουν οι οικείες τοπικές αρχές.

Έλεγχοι και αποστάσεις ασφαλείας

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στη θάλασσα, η αρμόδια πηγή ανέφερε ότι προβλέπονται περιπολίες και επιτόπου αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώνεται άμεσος κίνδυνος για λουόμενους ή άλλους χρήστες της θάλασσας.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι ένας πλήρης έλεγχος ενοικιαζόμενου jet ski ενόσω αυτό βρίσκεται στη θάλασσα δεν είναι πάντοτε πρακτικός ή ασφαλής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άπειρους χειριστές και σύντομες ενοικιάσεις. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, σημαντικό βάρος πέφτει στην πρόληψη, στην ορθή ενημέρωση και στην επιτήρηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Υπενθύμισε, τέλος, ότι τα jet ski πρέπει να κινούνται τουλάχιστον 100 μέτρα προς την ανοικτή θάλασσα από τις σημαδούρες που οριοθετούν την περιοχή των λουομένων. Για ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφανείας, όπως οι «μπανάνες», προβλέπεται απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από την ακτή ή άλλο σταθερό σημείο, ενώ για ρυμουλκούμενα εναέρια μέσα, όπως τα αλεξίπτωτα, η απόσταση ανέρχεται στα 300 μέτρα.

«Το σημαντικό είναι να εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας από τους επαγγελματίες και να διασφαλίζεται ότι τηρούνται και από τα πρόσωπα που ενοικιάζουν τα σκάφη», ανέφερε η επίσημη αρμόδια πηγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ