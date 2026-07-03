Αλλάζει η στολή των ντελιβεράδων: Τρεις επιλογές, υποχρεωτικές οι δύο – Ανάμεσά τους μπότες και γάντια (ηχητικό)

Σημαντικές αλλαγές στη χρήση μαθητικής άδειας για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα τέθηκαν σε ισχύ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα όσους εργάζονται στη διανομή προϊόντων. Η νέα νομοθεσία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι κάτοχοι μαθητικής άδειας θα μπορούν να οδηγούν στο οδικό δίκτυο μόνο για σκοπούς εκπαίδευσης ή εξέτασης, ενώ καθορίζονται νέες υποχρεώσεις προστατευτικού εξοπλισμού και αυστηρές ποινές για οδήγηση χωρίς κανονική άδεια.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Τάσος Ασσίκης, της Τροχαίας Αρχηγείου, ανέφερε ότι «έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα».

Όπως εξήγησε, πλέον δεν εξουσιοδοτούνται οι κάτοχοι μαθητικής για κατηγορία μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, που περιλαμβάνει και τρίκυκλα και τετράκυκλα, να οδηγούν στο οδικό δίκτυο, εκτός εάν πρόκειται για την εκπαίδευσή τους ή κατά τη διάρκεια εξέτασής τους για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Η αλλαγή επηρεάζει άμεσα και τους διανομείς προϊόντων, πολλοί από τους οποίους οδηγούσαν μέχρι σήμερα με μαθητική άδεια.

«Ο κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευομένου, συμπεριλαμβανομένων αυτών οι οποίοι οδηγούν για σκοπούς που αφορούν την παράδοση προϊόντων, δηλαδή ντελίβερι, απαγορεύεται να οδηγεί πλέον με κατοχή μαθητικής. Πρέπει να έχει κανονική άδεια», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Ασσίηκη, οι ενδιαφερόμενοι είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για τις αλλαγές και αναμενόταν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εξετάσεις.

«Εκείνο που γνωρίζω και έχουμε γνώστες είναι ότι είχαν ενημερωθεί έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι και αναμενόταν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να καθίσουν εξετάσεις. Αυτό έχει συμβεί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΤΟΜ», είπε.

Νέος εξοπλισμός για τους διανομείς

Νέες υποχρεώσεις προβλέπονται και για τους διανομείς ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που διαθέτουν κανονική άδεια οδήγησης.

Σύμφωνα με τον κ. Ασίκη θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα προσδεδεμένο κράνος εγκεκριμένου τύπου, καθώς και εξοπλισμό που εμπίπτει σε τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει σακάκι ή γιλέκο με φωσφορούχες λωρίδες, το οποίο πρέπει να φοριέται εξωτερικά της ενδυμασίας και πάνω από τη μέση του σώματος. Η δεύτερη περιλαμβάνει μακρύ παντελόνι, μπότες ή κλειστά παπούτσια και γάντια, ενώ η τρίτη αφορά αερόσακο ειδικά κατασκευασμένο για χρήση σε μοτοσικλέτα ή άλλο όχημα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

«Είναι υποχρέωση. Ο εξοπλισμός είναι προσαρμοσμένος για όλες τις καιρικές συνθήκες», τόνισε και διευκρίνισε, ότι οι διανομείς δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν σακάκι τους θερινούς μήνες, καθώς μπορούν να επιλέξουν γιλέκο με φωσφορούχες λωρίδες.

«Δεν είναι υποχρεωμένοι να φορέσουν το σακάκι το καλοκαίρι. Θα φορέσουν το γιλέκο με λωρίδες για την προστασία τους, για να είναι ευδιάκριτοι», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι η νομοθεσία δεν επιβάλλει τη χρήση όλου του εξοπλισμού ταυτόχρονα: «Δεν τους υποχρεώνει η νομοθεσία να τα φορούν όλα αυτά. Πρέπει να επιλέξουν δύο από τα τρία».

Ακούστε την παρέμβαση του κ. Ασίκη στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: