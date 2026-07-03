Αυξήσεις και νέοι δικαιούχοι σε πέντε παροχές για ΑμεΑ - Τι ανακοίνωσε η υφυπουργός Πρόνοιας

Σε εφαρμογή τίθενται οι πρώτες πέντε Παροχές Ανεξάρτητης Διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρίες, μετά την έγκριση σχετικής πρότασης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας από το Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσε την Παρασκευή η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η πρόταση αφορά την εφαρμογή του περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου του 2026, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τον περασμένο Απρίλιο.

Η κ. Παπαέλληνα ανέφερε ότι ο νέος νόμος, που έχει στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες, αρχίζει σταδιακά να τίθεται σε εφαρμογή, με πρώτο βήμα τις πέντε παροχές ανεξάρτητης διαβίωσης.

Όπως είπε, από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εντός των επόμενων ημερών, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις για την Επιχορήγηση Αγοράς Αυτοκινήτου. Το ποσό της επιχορήγησης αυξάνεται κατά 50%, δηλαδή από €3.500 σε €5.250, από €4.500 σε €6.750 και από €9.000 σε €13.500.

Παράλληλα, ανέφερε ότι διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων, ώστε να περιλαμβάνει παιδιά κάτω των 18 ετών, καθώς και άτομα ηλικίας άνω των 70 και έως 77 ετών που έλαβαν μόνο μία φορά επιχορήγηση.

Από την ίδια ημερομηνία, πρόσθεσε, θα εφαρμοστούν και οι διατάξεις για το Επίδομα Διακίνησης, το οποίο αυξάνεται κατά 33%, από €75 σε €100 και από €150 σε €200 μηνιαίως. Η αύξηση θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, με καταβολή εφάπαξ ποσού για τους πρώτους έξι μήνες.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Διακίνησης, είπε η Υφυπουργός, διευρύνονται ώστε να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, άτομα με τετραπληγία άνω των 65 ετών, καθώς και άτομα με μέτρια ή σοβαρή αναπηρία που εργάζονται ή σπουδάζουν.

Από την 1η Αυγούστου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το Επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας, με την κ. Παπαέλληνα να σημειώνει ότι πρόκειται για «μία από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις», καθώς αποσυνδέεται από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Όπως ανέφερε, τα υφιστάμενα επιδόματα που ενοποιούνται στο νέο επίδομα, δηλαδή το Αναπηρικό Επίδομα, η Επιχορήγηση Κατ’ Οίκον Φροντίδας, η Χορηγία Τυφλών, το Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, το Επίδομα Φροντίδας Παραπληγικών και το Επίδομα Φροντίδας Τετραπληγικών, αυξάνονται κατά 10%, με αναδρομική καταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Πρόσθεσε ότι εισάγονται και άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως η ελεύθερη επιλογή τρόπων προσωπικής βοήθειας και φροντίδας και η αναγνώριση άτυπης προσωπικής βοήθειας και φροντίδας.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Επίδομα Συμμετοχής σε Κέντρο Ημέρας. Το υφιστάμενο ποσό αυξάνεται κατά 100%, από €150 σε €300 μηνιαίως, και θα καταβάλλεται απευθείας στα Κέντρα Ημέρας.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 εφαρμόζεται το Επίδομα Υποστηρικτικών Αναλωσίμων, με ενσωμάτωση όλων των υφιστάμενων δικαιούχων στο νέο σύστημα.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, το συνολικό επιπρόσθετο κόστος για την τριετία 2026-2028, από την αύξηση των κοινωνικών παροχών και τη σταδιακή διεύρυνση των δικαιούχων κατά 5.000 πρόσωπα, θα ανέλθει σε περίπου €104 εκατ.

Συγκεκριμένα, το πρόσθετο κόστος ανέρχεται σε €23 εκατ. για το 2026, €36 εκατ. για το 2027 και €45 εκατ. για το 2028.

Η κ. Παπαέλληνα ανέφερε καταληκτικά ότι η απόφαση αποτελεί «ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς ένα σύγχρονο, δίκαιο και συμπεριληπτικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας», το οποίο ενισχύει την αυτονομία, την αξιοπρέπεια και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ