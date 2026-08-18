Γεύση από φθινόπωρο και μουντός ουρανός: «Άνοιξαν» πάλι οι ουρανοί στα ορεινά - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για χαλάζι (βίντεο)

Γκρίζος ουρανός, δυνατές βροχές και μυρωδιά φθινοπώρου σχηματίζουν το σκηνικό στα ορεινά και σήμερα καθώς βροχές και καταιγίδες ξέσπασαν κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπως καταγράφουν βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσαν μέλη της ομάδας «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook. Τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, επιβεβαιώνοντας την ατμοσφαιρική αστάθεια που επηρεάζει το νησί τις τελευταίες ημέρες.

Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας από τις 13:00 μέχρι τις 18:00, λόγω πιθανότητας εκδήλωσης μεμονωμένων ισχυρών καταιγίδων κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά παράλια. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων είναι πιθανή η πτώση χαλαζιού, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Σύμφωνα με την πρωινή πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, άστατος παραμένει ο καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να αναμένονται σήμερα και αύριο, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Από την Πέμπτη η αστάθεια αναμένεται να υποχωρήσει, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, κινούμενη πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.

Δείτε τα βίντεο: