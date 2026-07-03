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Σε δύσκολη θέση οι Βρετανικές Βάσεις: Το μήνυμα για την ελευθερία του Τύπου μετά τον σάλο για τη στάση δικαστή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σημειώνουν πως «αναγνωρίζουμε τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στην ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να παρίστανται και να μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες».

Οι Βρετανικές Βάσεις σε ανακοίνωσή τους την Παρασκευή αναφέρουν πως «είναι προσηλωμένες στην ελευθερία του Τύπου». 

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Σημειώνουν πως «αναγνωρίζουμε τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στην ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να παρίστανται και να μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες».

Υπενθυμίζεται πως έντονη δυσφορία, αλλά και ανησυχία, για την, όπως αναφέρει «εριστική» στάση του δικαστή των Βρετανικών Βάσεων στο δικαστήριο Δεκέλειας, Carl Gunsley, χθες Πέμπτη 2 Ιουλίου, απέναντι στους Κύπριους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας για να καλύψουν ειδησεογραφικά την ακροαματική διαδικασία προσαγωγής του πατέρα των δύο παιδιών, τα οποία έχασαν τη ζωή τους υπό τις γνωστές τραγικές συνθήκες, εξέφρασε η Ένωση Συντακτών Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το ΔΣ της οργάνωσης έτυχε ενημέρωσης από συναδέλφους, οι οποίοι κάλυπταν την ευαίσθητη δικαστική διαδικασία, και τους είπαν ότι η συμπεριφορά του εν λόγω δικαστικού λειτουργού «υπήρξε ιδιαίτερα προσβλητική, εριστική και αλαζονική».

Οι εκτενείς προειδοποιήσεις και υποδείξεις του κ. Gunsley προς τους δημοσιογράφους σχετικά με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ασέβειας ή ανυπακοής προς το δικαστήριο, ενείχαν χαρακτήρα αναίτιας απειλής απέναντι στους λειτουργούς του Τύπου, προστίθεται στην ανακοίνωση. «Η δημοσιογραφία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς απειλών. Η ελευθερία έκφρασης δεν μπορεί να τίθεται υπό περιορισμό από τον όποιο δικαστικό λειτουργό της όποιας δικαστικής αρχής», ανέφερε η ΕΣΚ.

ΚΥΠΕ

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