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Έντονη αντίδραση της ΕΣΚ για τη στάση δικαστή των Βρετανικών Βάσεων απέναντι σε δημοσιογράφους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών σημειώνει, παράλληλα, ότι παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Την έντονη δυσφορία και ανησυχία της για τη συμπεριφορά του δικαστή των Βρετανικών Βάσεων Carl Gunsley απέναντι σε Κύπριους δημοσιογράφους εκφράζει η Ένωση Συντακτών Κύπρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 στο δικαστήριο της Δεκέλειας, κατά τη διαδικασία προσαγωγής του πατέρα των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους υπό τραγικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης ενημερώθηκε από δημοσιογράφους που βρίσκονταν εντός της δικαστικής αίθουσας για να καλύψουν την υπόθεση ότι η στάση του δικαστικού λειτουργού ήταν προσβλητική, εριστική και αλαζονική.

Όπως αναφέρεται, ο δικαστής προχώρησε σε εκτενείς προειδοποιήσεις και υποδείξεις προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κάνοντας αναφορά σε πιθανές ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ασέβειας ή ανυπακοής προς το δικαστήριο.

Η ΕΣΚ εκτιμά ότι οι αναφορές αυτές είχαν χαρακτήρα αναίτιας απειλής απέναντι στους λειτουργούς του Τύπου και υπογραμμίζει ότι η δημοσιογραφία δεν μπορεί να ασκείται υπό καθεστώς απειλών, ούτε η ελευθερία της έκφρασης να περιορίζεται από οποιονδήποτε δικαστικό λειτουργό ή δικαστική αρχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών σημειώνει, παράλληλα, ότι παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Όπως επισημαίνει, τέτοιες συμπεριφορές παραπέμπουν σε αναχρονιστικές πρακτικές και δεν συνάδουν με το σύγχρονο πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού που πρέπει να διέπει τις σχέσεις των δικαστικών αρχών με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η ΕΣΚ καταλήγει τονίζοντας ότι η παρακώλυση του δημοσιογραφικού έργου είναι ανεπίτρεπτη, ανεξαρτήτως της αρχής ή του προσώπου από το οποίο προέρχεται.

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