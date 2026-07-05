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Τον ξυλοκόπησαν άγρια και τον άφησαν σε δρόμο της Αγίας Νάπας - Στη ΜΕΘ 47χρονος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 47χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί τραυματισμένος, σε δρόμο της επαρχίας Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, μέλη της αστυνομίας γύρω στις 6π.μ., μετά από σχετική πληροφορία, εντόπισαν τον 47χρονο τραυματισμένο, σε δρόμο της Αγίας Νάπας.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή, αλλά σταθερή.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα άγνωστων προσώπων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.                              

 

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