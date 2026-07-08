«Μάχη» με την ακρίβεια στα κατεχόμενα: 820 ευρώ τον μήνα μόνο για να μη φτάσει μια οικογένεια στην πείνα

Το όριο πείνας για μια τετραμελή οικογένεια στα κατεχόμενα υπολογίζεται σε 43.469 ΤΛ (820 ευρώ περίπου) και το όριο φτώχειας είναι 234.462 ΤΛ (4.424 ευρώ περίπου) ανακοίνωσε η συντεχνία KTAMS, με βάση στοιχεία του Ιουνίου 2026.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος της συντεχνίας, Γκιουβέν Μπενγκιχάν, ανέφερε ότι η υποχρεωτική μηνιαία δαπάνη τροφίμων για μια υγιεινή διατροφή υπολογίστηκε σε 11.233,50 ΤΛ (212 ευρώ περίπου) για ενήλικες γυναίκες, 11.756,40 ΤΛ (222 ευρώ) για ενήλικες άνδρες, 12.417 ΤΛ (234 ευρώ) για ένα παιδί ηλικίας 15-19 ετών και 8.062,50 ΤΛ (152 ευρώ) για ένα παιδί ηλικίας 4-6 ετών.

Το όριο φτώχειας, που υπολογίστηκε στις 43.949 ΤΛ τον Μάιο, μειώθηκε στις 43.469 ΤΛ τον Ιούνιο και ο κύριος λόγος για αυτό ήταν η μερική μείωση των τιμών των φρούτων και λαχανικών σύμφωνα με τα στοιχεία της «στατιστικής υπηρεσίας».

Ωστόσο, σημείωσε ο κ. Μπενγκιχάν, οι τιμές για το κρέας, τα αυγά, το γάλα και ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν μειώθηκαν, αλλά μάλλον συνέχισαν να αυξάνονται εν μέρει, υποδεικνύοντας ότι η πίεση κόστους στα βασικά τρόφιμα παραμένει.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της «στατιστικής υπηρεσίας», ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν 2,29% και το εξαμηνιαίο κόστος ζωής για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου ήταν 16,95%.

Ο Γκιουβέν Μπενγκιχάν επέκρινε τις οικονομικές πολιτικές της «κυβέρνησης», υποστηρίζοντας ότι η φτώχεια στη «χώρα» βαθαίνει μέρα με τη μέρα.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ