Βαρύ πένθος για τη Γιώτα Κρος, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της - Το συγκινητικό αντίο της Κύπριας ηθοποιού

Δύσκολες ώρες βιώνει η Γιώτα Κρος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος της πατέρας.

Η Κύπρια ηθοποιός γνωστοποίησε τη θλιβερή είδηση μέσα από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με λόγια γεμάτα αγάπη, ευγνωμοσύνη και συγκίνηση.

«Εκτέλεσες το καθήκον σου στον μέγιστο βαθμό. Ξόδεψες τη ζωή σου θεραπεύοντας τον κόσμο, με αξιοπρέπεια, ήθος και τιμιότητα», έγραψε, αναφερόμενη στην προσφορά και τις αξίες με τις οποίες έζησε τη ζωή του.

Στο μήνυμά της σημείωσε ακόμη πως ο πατέρας της έβαζε πάντοτε τους άλλους πάνω από τον εαυτό του και πως μεγάλωσε την οικογένειά του με αγάπη, καλοσύνη και ηθικές αρχές.

«Ήσουν ένας άξιος πατέρας. Κουράστηκες πολύ… Τώρα μπορείς να ξεκουραστείς. Παπάκι μου…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά, στον Συνοικισμό Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό.

Τον αποχαιρετούν η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, ο αδελφός και οι υπόλοιποι συγγενείς.

«Παπά μου… Εις το επανιδείν», έγραψε η Γιώτα Κρος στο τελευταίο της αντίο.