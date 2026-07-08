Τα 5 δέντρα-«κλιματιστικά» που ρίχνουν τη θερμοκρασία έως και 3,5°C στις πόλεις

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας απέδειξαν την αποτελεσματικότητα πέντε ειδών δέντρων στη μείωση των αστικών θερμοκρασιών κατά μέσο όρο περίπου 2°C, ακόμη και στην επίτευξη μέγιστων μειώσεων ψύξης έως και 3,5°C.

Αυτά τα δέντρα είναι η ελιά, η μελία ή αγριοπασχαλιά, η μουσμουλιά, ο πλάτανος του Λονδίνου και η πικρή πορτοκαλιά, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Τμήματος Οικολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και του Διαπανεπιστημιακού Ινστιτούτου Έρευνας για τα Γεωσυστήματα στην Ανδαλουσία.

Η έρευνα, την οποία φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του το ισπανικό πρακτορείο Efe και η οποία παρουσιάστηκε την Τρίτη σε διάσκεψη Τύπου και αποτελεί μέρος του έργου «Biocitrees».

Η έρευνα είχε ως αντικείμενο πώς η βλάστηση βελτιώνει την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα, ψύχει το μικροκλίμα και είναι βιώσιμη λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η μελέτη βασίζεται στην υπόθεση ότι τα δέντρα βοηθούν στην καταπολέμηση των υψηλών θερμοκρασιών στις πόλεις, όπου το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας προκαλεί απότομη αύξηση των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Για να λάβουν τα αποτελέσματα, μεταξύ Ιουλίου 2024 και αρχών του 2026, οι επιστήμονες τοποθέτησαν αισθητήρες στα δέντρα και μέτρησαν τη θερμική άνεση κάτω από τον θόλο 19 διαφορετικών ειδών.

Μέρος των πειραμάτων διεξήχθη στο πάρκο Federico García Lorca στη Γρανάδα, μια πόλη όπου οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σε πόλεις με αυτά τα χαρακτηριστικά, η σωστή διαχείριση των χώρων πρασίνου είναι το κλειδί για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ακραίας ζέστης, εξήγησαν οι ερευνητές Νουρία Πιστόν και Ρετζίνο Ζαμόρα, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Οι επιστήμονες συνέκριναν τα δεδομένα που ελήφθησαν με αρχεία από περιοχές ελέγχου χωρίς βλάστηση, μια προσέγγιση που «επιτρέπει την ακριβή ποσοτικοποίηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος ρύθμισης του κλίματος που παρέχει κάθε δέντρο στο άμεσο περιβάλλον του».

Σε προηγούμενη φάση της έρευνας, η ομάδα χαρτογράφησε τα κρίσιμα σημεία στη Γρανάδα και τη μητροπολιτική της περιοχή. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο InVEST και δεδομένα υψηλής ανάλυσης (Rediam και Ine), προσδιορίστηκαν τέσσερις περιοχές προτεραιότητας όπου η θερμική έκθεση συμπίπτει με υψηλή κοινωνική ευαλωτότητα, συγκεκριμένα χαμηλό εισόδημα και πληθυσμό άνω των 65 ετών.

Αυτές οι περιοχές βρίσκονται σε τρεις γειτονιές, στο κέντρο της πόλης της Γρανάδας και σε μέρος του βόρειου δήμου Αρμίγια της Γρανάδας.

Η έρευνα αποκαλύπτει ένα θεμελιώδες εύρημα για τον αστικό σχεδιασμό ότι δηλαδή η χωρική διαμόρφωση των χώρων πρασίνου εντός της πόλης είναι εξίσου σημαντική με το μέγεθός τους.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μια μωσαϊκή κατανομή, δηλαδή, μικρότεροι αλλά διασυνδεδεμένοι χώροι πρασίνου με υψηλή πυκνότητα άκρων, είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση της θερμοκρασίας από ένα μεγάλο, απομονωμένο δάσος.

Εκτός από τον μετριασμό των αστικών θερμικών νησίδων, το έργο επιδιώκει να κατανοήσει πώς τα δέντρα λειτουργούν ως καταβόθρες ρύπων και είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των αστικών πληθυσμών εντόμων, εξασφαλίζοντας μια πιο δίκαιη και ανθεκτική πράσινη υποδομή.

Πηγή: ΚΥΠΕ