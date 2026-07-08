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Κατάσχεση πάνω από 66 κιλών καπνού Ναργιλέ και 406 κούτες τσιγάρων από την Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Αστυνομικό Σταθμός Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

 

Αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα εντόπισαν σήμερα, μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των δράσεων που γίνονται με σκοπό την πάταξη της παράνομης κατοχής, διακίνησης και εμπορίας αφορολόγητων καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Αστυνομία, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, μέλη της Αστυνομίας, σε συνεργασία με Λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείου, διεξήγαγαν έρευνα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο στάθμευσης στην Αγία Νάπα.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν  

  • Πέραν των 66 κιλών καπνού Ναργιλέ
  • 406 κούτες τσιγάρα
  • 64 κούτες πουράκια
  • 40 κούτες θερμαινόμενα τσιγάρα
  • 2.750 γρ καπνού τσιγάρου

Τόσο το όχημα όσο και τα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείου.

Ο Αστυνομικό Σταθμός Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

 

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