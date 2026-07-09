Πυροσβεστική: 42 κλήσεις σε ένα 24ωρο – Φωτιές σε κουζίνα στην Πέγεια και σε δίκυκλο στην Αγλαντζιά

Σε 42 κλήσεις για βοήθεια (15 πυρκαγιές, 22 ειδικές εξυπηρετήσεις και 5 ψευδείς κλήσεις) ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το 24ωρο από τις 6 το πρωί χθες, 8 Ιουλίου μέχρι τις 6 σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, στις 17.16 χθες το απόγευμα, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά στην κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια, της επαρχίας Πάφου. Ανταποκρίθηκαν ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος, τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:47. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το περιεχόμενο της κουζίνας υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Στις 19:01, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σωρό από χαρτιά εντός μεταλλικού βαρελιού, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενα σταθμευμένο δίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα στην Αγλαντζιά. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:18. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εν λόγω δίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, ενώ ελαφριές ζημιές υπέστη και μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο παραπλεύρως.

Επηρεάστηκαν επίσης, ο εξοπλισμός και η ξύλινη περίφραξη παρακείμενης φρουταρίας. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από καύση χαρτιών σε βαρέλι. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

ΚΥΠΕ