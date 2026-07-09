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Πυροσβεστική: 42 κλήσεις σε ένα 24ωρο – Φωτιές σε κουζίνα στην Πέγεια και σε δίκυκλο στην Αγλαντζιά
| Κύπρος

Πυροσβεστική: 42 κλήσεις σε ένα 24ωρο – Φωτιές σε κουζίνα στην Πέγεια και σε δίκυκλο στην Αγλαντζιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, στις 17.16 χθες το απόγευμα, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά στην κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια, της επαρχίας Πάφου.

Σε 42 κλήσεις για βοήθεια (15 πυρκαγιές, 22 ειδικές εξυπηρετήσεις και 5 ψευδείς κλήσεις) ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το 24ωρο από τις 6 το πρωί χθες, 8 Ιουλίου μέχρι τις 6 σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, στις 17.16 χθες το απόγευμα, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά στην κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια, της επαρχίας Πάφου. Ανταποκρίθηκαν ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος, τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:47. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το περιεχόμενο της κουζίνας υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Στις 19:01, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σωρό από χαρτιά εντός μεταλλικού βαρελιού, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενα σταθμευμένο δίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα στην Αγλαντζιά. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:18. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εν λόγω δίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, ενώ ελαφριές ζημιές υπέστη και μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο παραπλεύρως.

Επηρεάστηκαν επίσης, ο εξοπλισμός και η ξύλινη περίφραξη παρακείμενης φρουταρίας. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από καύση χαρτιών σε βαρέλι. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

ΚΥΠΕ

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