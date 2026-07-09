Κόστα και φον ντερ Λάιεν ενημέρωσαν Χριστοδουλίδη για το δείπνο με Ερντογάν – Το μήνυμα της Λευκωσίας προς την Άγκυρα

Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις περνά μέσα από ουσιαστικά βήματα στο Κυπριακό επιλέγει να στείλει η Λευκωσία, με αφορμή τις επαφές που είχε η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τόνισε ότι η ρητορική στήριξη της Τουρκίας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να μεταφραστεί σε πράξη, με συγκατάθεση για σύγκληση άτυπης πολυμερούς που θα οδηγεί στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προαναγγείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η συνάντηση με τους ηγέτες της Δημοκρατικής Παράταξης, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων, με αντικείμενο την ενημέρωσή τους για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Όπως είπε, αποτελεί δηλωμένη πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας να συνεχιστεί η παραγωγική και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τις πολιτικές δυνάμεις, ενόψει της κινητικότητας που παρατηρείται στο Κυπριακό, αλλά και μιας περιόδου κατά την οποία η Λευκωσία επιθυμεί και εργάζεται ώστε η κινητικότητα αυτή να εντατικοποιηθεί περαιτέρω.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντικείμενο της συζήτησης, όπως σημείωσε, ήταν το δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών.

Ευρωτουρκικές σχέσεις

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι πλέον γνωστό, και διαφαίνεται και μέσα από τις δηλώσεις των ίδιων των Τούρκων αξιωματούχων, το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Τουρκία για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Τόνισε, ωστόσο, ότι η θέση που έχει επικοινωνηθεί με σαφήνεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι πως τα ζητήματα στα οποία η Άγκυρα επιθυμεί να δει πρόοδο συνδέονται άμεσα με την πρόοδο στο Κυπριακό.

«Οι κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι, για να υπάρξει πρόοδος στα ζητήματα που θέτει η Τουρκία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να επιδειχθεί εποικοδομητική και αποφασιστική βούληση από πλευράς Άγκυρας για πρόοδο στο Κυπριακό.

Όπως είπε, αυτό είναι το μήνυμα που επικοινωνεί η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η θέση που στηρίζουν τα 27 κράτη μέλη και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε ότι, μέσα από τις πρόσφατες επαφές της Ύπατης Εκπροσώπου και των δύο Επιτρόπων, καθώς και μέσα από τις τοποθετήσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις ανακοινώσεις και την κοινή τους επιστολή, το μήνυμα αυτό έχει καταστεί σαφές με απόλυτη ευκρίνεια.

Ο κ. Λετυμπιώτης στάθηκε, επίσης, στη στενή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Όπως ανέφερε, τόσο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν καταστήσει σαφή τη στήριξη και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Παρέπεμψε, παράλληλα, και στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε το πρωί, αλλά και στη σημασία που αποδίδουν τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και η προσωπική του απεσταλμένη στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να προβεί σε κινήσεις στο Κυπριακό ή αν αναμένει πρώτα κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί εκ μέρους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σημείωσε, ωστόσο, ότι εάν πράγματι η Τουρκία επιθυμεί να δει πρόοδο στα ζητήματα που θέτει με έμφαση, ένταση και συχνότητα, τότε θα πρέπει να υπάρξει πρώτα πρόοδος στο Κυπριακό.

Επεσήμανε ότι έχει καταγραφεί η στήριξη της Τουρκίας στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, όπως και η σχετική αναφορά στην κοινή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με την Ύπατη Εκπρόσωπο και τους δύο Επιτρόπους. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να διαφανεί στην πράξη.

«Η ρητορική τοποθέτηση θα πρέπει να μεταφραστεί σε ουσιαστική πρόθεση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτό θα αποδειχθεί μέσα από τη σύγκληση άτυπης πολυμερούς. Όπως είπε, εκείνος που αναμένεται να συγκαταθέσει και να κάμψει τη δική του αδιαλλαξία είναι η Τουρκία, ώστε να συγκληθεί άτυπη πολυμερής υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

Απαντώντας κατά πόσο μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ικανοποιητική για τη Λευκωσία ώστε να άρει ενστάσεις σε σχέση με ζητήματα που θέτει η Τουρκία, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας και η διασύνδεσή τους με το Κυπριακό καθορίζονται πλέον μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Πρόκειται, όπως είπε, για πλαίσιο το οποίο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εργάστηκε συστηματικά από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του και το οποίο έχει υιοθετηθεί ομόφωνα από τους 27 ηγέτες των κρατών μελών.

Το πλαίσιο αυτό, συνέχισε, προβλέπει μια σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση στην πρόοδο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, σε συνάρτηση με την πρόοδο στο Κυπριακό. Εάν, όπως είπε, υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό και σύγκληση άτυπης πολυμερούς, όχι ως αυτοσκοπός αλλά ως διαδικασία που θα οδηγήσει σε επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με τελικό ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού, τότε η Λευκωσία είναι έτοιμη να γίνουν και βήματα στην πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Λίβανος

Ερωτηθείς, για τον Λίβανο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη γειτονική χώρα βρίσκονται, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σε μία από τις στενότερες περιόδους τους. Όπως είπε, ειδικά μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Πρόεδρο Αούν, η Κύπρος στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του Λιβάνου και πρωτοστατεί, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, στις προσπάθειες για διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη χώρα.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδείξει στην πράξη τη στήριξή της προς τον Λίβανο, μεταξύ άλλων και μέσω οικονομικής ενίσχυσης.