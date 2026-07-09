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Στο Δικαστήριο της ΕΕ ως αντικαταστάτρια του Νικόλα Αιμιλίου η Στεφανή Σιάηλου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα κράτη μέλη αναμένεται να εγκρίνουν την Παρασκευή τον διορισμό της Κύπριας καθηγήτριας στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του MLex

Την Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου και Μεταρρύθμισης, Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Λάνκασαηρ (University of Central Lancashire) στην Κύπρο, Στεφανή Λόλη Σιάηλου αναμένεται να διορίσουν τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Παρασκευή, στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου .

Η κ. Σιάηλου αναμένεται να διοριστεί αντικαταστάτρια του νυν Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), Νικόλα Αιμιλίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2027 που θα ολοκληρωνόταν η θητεία του στο ΔΕΕ.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο που είδε το MLex, την Παρασκευή αναμένεται να ανανεωθεί και η θητεία του προέδρου του ΔΕΕ, Κουν Λέναρτς, για νέα εξαετή θητεία από τις 7 Οκτωβρίου 2027, μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2033. 

Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με την κ. Σιάηλου η οποία δε θέλησε να επιβεβαιώσει την τοποθέτησή της στο ΔΕΕ πριν την εκλογή. 

ΚΥΠΕ

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