Το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς μετονομάστηκε σε «Αεροδρόμιο προέδρου Ντόναλντ Τραμπ»

Το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα μετονόμασε την Πέμπτη το αεροδρόμιό του προς τιμή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ακολουθώντας το παράδειγμα μιας σειράς ιδρυμάτων, κτιρίων, κυβερνητικών προγραμμάτων, πολεμικών πλοίων και νομισμάτων που παίρνουν το όνομα του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Η μετονομασία του Διεθνούς Αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς σε Διεθνές Αεροδρόμιο «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» ήταν μια κίνηση υποστήριξης στον πρόεδρο που έχει επιλέξει για έδρα του τη Φλόριντα, την Πολιτεία όπου βρίσκεται και το θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος σε ολόκληρη τη Φλόριντα που να είναι πιο συνδεδεμένος με το Παλμ Μπιτς από τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ένας από τους γιους του, ο Έρικ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News.

ΑΠΕ-ΜΠΕ