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Φιντάν και Αραγτσί συζήτησαν τις εξελίξεις μετά το «τέλος» της εκεχειρίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η επικοινωνία έγινε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επιθυμεί πλέον συμφωνία με το Ιράν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τις οποίες επικαλείται το CNN Türk.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και την κατάσταση γύρω από την εκεχειρία.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι «η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει για μένα» και πρόσθεσε: «Δεν θέλω πλέον να κάνω συμφωνία μαζί τους».

Όπως μεταδίδεται, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς τυχόν νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον ρόλο της Τουρκίας ως χώρας που επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές.

ΚΥΠΕ

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