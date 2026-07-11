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Σφετερισμός: Έφεση από Λιθουανή κτηματομεσίτρια κατά απόφασης έκδοσής της στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η 53χρονη συνελήφθη στη Γαλλία, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία.

Έφεση κατά της απόφασης έκδοσής της στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει ασκήσει η 53χρονη Λιθουανή κτηματομεσίτρια, η οποία συνελήφθη στη Γαλλία, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, για υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Ως εκ τούτου, ανέφεραν πηγές στο ΚΥΠΕ, θα πρέπει να εκδικαστεί η έφεσή της ενώπιον των γαλλικών Αρχών. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες έως και έναν μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι η 53χρονη συνελήφθη στη Γαλλία, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Η σύλληψή της έγινε γνωστή έπειτα από δημοσίευμα της τ/κ εφημερίδας «Κίπρις», σύμφωνα με το οποίο η Λιθουανή ζει και εργάζεται στα κατεχόμενα. Όπως είχε αναφερθεί, η γυναίκα συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Νίκαιας ενώ επρόκειτο να ταξιδέψει με την κόρη της.

ΚΥΠΕ

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