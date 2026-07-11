Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Πυρκαγιά έξω από το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας στη Λεμεσό – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις (εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά οριοθετείται και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, κρίνεται διαχειρίσιμη.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και χαρουπόδεντρα έξω από το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, στη Λεμεσό.

Στο σημείο επιχειρούν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ προληπτικές ρίψεις νερού πραγματοποίησαν δύο έμφορτα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία κλήθηκαν ενώ βρίσκονταν σε περιπολία.

 

 

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα SupportCY και ΑΤΛΑΣ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά οριοθετείται και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, κρίνεται διαχειρίσιμη.

Τα αίτια θα διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

 

 

Tags

ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα