ΕΚΤΑΚΤΟ: Απειλητικά μηνύματα σε Mall of Nicosia και ΚΕΜΑ - Στα σημεία η Αστυνομία, εκκενώνονται τα κτήρια

Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία μετά την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων που αφορούν το Mall of Cyprus και το Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής (ΚΕΜΑ) το απόγευμα του Σαββάτου στη Λευκωσία.

Ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στα δύο σημεία και προχωρούν σε εκκένωση των δύο κτηρίων, ενώ σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία επισημαίνει πως εφαρμόζονται, για προληπτικούς λόγους, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στα δύο κτήρια.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται επί τόπου και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες.