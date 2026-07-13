Πίστεψε σε επένδυση σε κρυπτονομίσματα και έχασε €135.000 - Θύμα απάτης 60χρονη στη Λεμεσό

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά στην επαρχία Λεμεσού η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σήμερα, γυναίκα ηλικίας 60 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, τον περασμένο Ιούνιο, έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e–mail, που φαινόταν να είχε σταλεί από ηλεκτρονική τράπεζα, στο οποίο γινόταν αναφορά για μεγάλη ευκαιρία επένδυσης σε κρυπτονομίσματα, με πολύ υψηλές αποδόσεις κέρδους.

Αφού η 60χρονη επικοινώνησε με τον αποστολέα του μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής επικοινωνίας, ακολούθησε τις οδηγίες του και μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου – link, που εκείνος της απέστειλε, προέβη σε εγγραφή σε διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, ενώ δημιούργησε και διαδικτυακό πορτοφόλιο.

Κατά τον ίδιο χρόνο, η 60χρονη μετέφερε σε λογαριασμό που διατηρεί σε πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών, χρηματικό ποσό ύψους 135 χιλιάδων ευρώ, από λογαριασμό που διατηρεί σε τράπεζα στην Κύπρο. Αργότερα ωστόσο, διαπίστωσε ότι, το χρηματικό ποσό των 135 χιλιάδων ευρώ, είχε αποσπαστεί από τον διαδικτυακό λογαριασμό της και μεταφερθεί χωρίς τη συγκατάθεση της, σε διάφορα διαδικτυακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, στα οποία η ίδια δεν έχει πρόσβαση.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή, προτρέποντας το κοινό όπως, για τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους χρηματοπιστωτικών επενδύσεων.

Επισημαίνεται ότι, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.