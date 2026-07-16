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Τροχαίο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσία

Τροχαία σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16.7) στον κυκλικό κόμβο δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε δύο από τα εμπλεκόμενα ιδιωτικά οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στα δύο οχήματα. Όπως αναφέρεται, κανένα πρόσωπο δεν κινδύνευσε από τη φωτιά

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ΤΡΟΧΑΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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