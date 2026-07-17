Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Ισαάκ και Σολωμού: «Το θέμα δεν έχει κλείσει, υπάρχουν εξελίξεις για τις οποίες γίνονται αυτά που πρέπει»

Το θέμα των δολοφονιών του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού «δεν έχει κλείσει» και υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο μέλη της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ - Σολωμού, μετά την επιστροφή τους από πολυήμερη μοτοπορεία στην Ελλάδα.

Απευθυνόμενος στους μοτοσυκλετιστές, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι παρακολουθούσε καθημερινά την πορεία τους και συνεχάρη τους διοργανωτές για τη διαδρομή που ακολούθησαν, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα στοχευμένη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση να τιμά τη μνήμη των δύο ηρώων, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική τιμή προς τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού είναι η συνέχιση του αγώνα και των ιδανικών για τα οποία θυσιάστηκαν.

«Αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση αυτής της χώρας και τον τερματισμό της κατοχής. Και τούτα τα ιδανικά, οι αρχές και αξίες που τους οδήγησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες είναι αυτά που καθορίζουν τον αγώνα μας μέχρι σήμερα», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δολοφονίες του Αυγούστου του 1996, τονίζοντας ότι πρόκειται για «δύο δολοφονικές ενέργειες» και όχι απλώς ένα περιστατικό που ανήκει στο παρελθόν.

«Για μας, για την Κυβέρνησή μας, το τι έγινε τον Αύγουστο του 1996, οι δολοφονίες που έγιναν, γιατί πρόκειται για δολοφονίες και τίποτε άλλο, πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, το θέμα δεν έχει κλείσει», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες δημοσίως.

«Για το θέμα υπάρχουν εξελίξεις για τις οποίες το σωστό και το πρέπον είναι να μην αναφερθώ δημόσια. Μπορώ να ενημερώσω τις οικογένειες, αλλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για αυτούς που ευθύνονται για τις δολοφονίες», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ακόμη ότι θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης στις 8 Αυγούστου, ενώ εξήρε τη συμβολή της Πρωτοβουλίας στην προβολή του Κυπριακού στην Ελλάδα.

«Αυτό που κάνατε εσείς και που πετύχατε μέσα από αυτό το ταξίδι σε αυτές τις δέκα μέρες, χρειάζονται χρόνια διπλωματικής δουλειάς ή δουλειάς σε επίπεδο Κυβέρνησης για να έχει τα αποτελέσματα που έφερε η δική σας προσπάθεια», είπε.

Κλείνοντας, απευθύνθηκε στις οικογένειες των δύο ηρώων, διαβεβαιώνοντας ότι η Πολιτεία δεν θα σταματήσει την προσπάθεια για απόδοση δικαιοσύνης. «Δεν θα σταματήσουμε λεπτό μέχρι να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση που έχουμε έναντι σας, έναντι του κυπριακού λαού», δήλωσε.