Δίκη Ζαβράντωνα: «Πάρτι με αμπελοπούλια», παράνομα κινητά και σαμπάνιες στο κάδρο της πολύωρης αντεξέτασης του μάρτυρα «Μάρωνα»

Στη θέση ότι ο κύριος μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση εναντίον του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα, Γιάννης Ανδρέου «Μάρωνας», έτυχε προνομιακής μεταχείρισης από τις Αρχές και ότι αποφυλακίστηκε πριν εκτίσει το σύνολο της ποινής του, κατόπιν συμφωνίας με τις Αρχές, μετά την καταγγελία του εις βάρος του Ζαβράντωνα, εστίασε την Παρασκευή η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, κατά την αντεξέταση του μάρτυρα ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Η υπεράσπιση ολοκλήρωσε την Παρασκευή την αντεξέταση του μάρτυρα και η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την εξέταση νέων μαρτύρων.

Στο πλαίσιο της αντεξέτασης, ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρίστος Πουτζιουρής, είπε ότι δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι και στις δύο υποθέσεις εναντίον του πελάτη του και οι δύο κύριοι μάρτυρες κατηγορίας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, ενώ αναφέρθηκε και στη γνωριμία του μάρτυρα με τον Γιαννάκη Ευαγγέλου, ο οποίος είναι μάρτυρας κατηγορίας στην άλλη υπόθεση, κατά την παραμονή και των δύο στο Αστυνομικό Τμήμα Πέρα Χωριού Νήσου, στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας.

Εξάλλου, ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το έγγραφο για ένταξη του μάρτυρα στο πρόγραμμα προστασίας υπογράμμιζε ότι, πέραν από την προστασία δεν θα γινόταν κάποια άλλη παραχώρηση, προσθέτοντας, όμως, ότι τελικά ο μάρτυρας δεν εξέτισε το σύνολο της ποινής του. Ο μάρτυρας απάντησε ότι αποφυλακίστηκε μετά από αίτημα που υπέβαλε ο ίδιος, το οποίο υπέγραψε ο Πρόεδρος, όπως είπε.

Ο κ. Πουτζιουρής αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση εναντίον του μάρτυρα, κατά την παραμονή του στο Αστυνομικό Τμήμα Πέρα Χωριού Νήσου, κατόπιν καταγγελίας της Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, Άννας Αριστοτέλους, για εξύβριση και απειλές εις βάρος της, με τον συνήγορο υπεράσπισης να εμπλέκει στην υπόθεση και τον Μιχάλη Κατσουνωτό.

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι υπήρχε υπόθεση εναντίον του, αντέκρουσε όμως την καταγγελία ότι εξύβρισε ή απείλησε. Ερωτηθείς, ανέφερε ότι έδωσε κατάθεση για την εν λόγω υπόθεση. Ο κ. Πουτζιουρής υποστήριξε ότι αυτό δεν αληθεύει και ότι η Αστυνομία δεν διερεύνησε καν την υπόθεση.

Σε μεταγενέστερο στάδιο της αντεξέτασης, ο συνήγορος υπεράσπισης ρώτησε αν ο μάρτυρας γνωρίζει ότι τη διερεύνηση της καταγγελίας είχε αναλάβει ο Μιχάλης Κατσουνωτός, υποβάλλοντάς του ως δεδομένο ότι αυτός που ανέλαβε την υπόθεση και λάμβανε τη σχετική αλληλογραφία, ήταν ο εν λόγω αξιωματικός, με τον μάρτυρα να δηλώνει, όμως, άγνοια. Ακολούθως, ρώτησε αν ο μάρτυρας γνώριζε ότι ο κ. Κατσουνωτός είχε διαφορές με τη Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών και ο μάρτυρας απάντησε ότι είχε ενημερωθεί από τα ΜΜΕ, σημείωσε όμως ότι αυτό δεν τον αφορά.

Στο πρώτο στάδιο της σημερινής διαδικασίας, ο κ. Πουτζιουρής κατά την αντεξέταση παρουσίασε στο Δικαστήριο τα τεκμήρια που προήλθαν από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος στην κατοικία του μάρτυρα, υποδεικνύοντάς του ότι στις 16/1/2019 ο Αριστείδης (Άριστος) Κυπριανού επισκέφθηκε την κατοικία και ότι εξερχόμενος αυτής μετέφερε ένα φάκελο, ο οποίος σύμφωνα με την υπεράσπιση περιλάμβανε χρηματικό ποσό, και μία στρατιωτικού τύπου τσάντα, την οποία ο Άριστος τοποθέτησε στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου του.

Ο μάρτυρας αναγνώρισε ότι ο Άριστος μετέφερε κάτι κατά την έξοδό του από την οικία, αλλά επέμεινε ότι δεν ήταν ευδιάκριτο τι ήταν το αντικείμενο, ενώ αναγνώρισε ότι τοποθέτησε και τσάντα στον χώρο αποσκευών, αναφέροντας ότι δεν γνώριζε τι τσάντα ήταν αυτή.

Η υπεράσπιση επισήμανε ότι το σύστημα που είχε στη διάθεσή του το δικαστήριο για παρουσίαση των τεκμηρίων από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δεν διαθέτει δυνατότητα μεγέθυνσης, ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα τα αντικείμενα, και επιφυλάχθηκε να επανέλθει με κατάθεση εμπειρογνώμονα.

Ακολούθως, ο κ. Πουτζιουρής υπέβαλε στον μάρτυρα ότι είχε διοργανώσει στην οικία του παιχνίδι πόκερ, την ημέρα πριν τη σύλληψή του. Ο μάρτυρας είπε ότι όντως φιλοξενήθηκε παιχνίδι πόκερ στην οικία του, αρνήθηκε όμως ότι το οργάνωσε ο ίδιος, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει πώς παίζεται το πόκερ. Εξήγησε ότι το παιχνίδι οργάνωσε φίλος του, στον οποίο είχε παραχωρήσει το σπίτι.

Η υπεράσπιση αναφέρθηκε, επίσης, στην επιχείρηση που διατηρούσε ο μάρτυρας με την επωνυμία Square 19, επισημαίνοντας ότι στον κατάλογο εργοδοτουμένων της επιχείρησης, περιλαμβανόταν και ο κατηγορούμενος. Ο κ. Πουτζιουρής αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με πρόσωπο ονόματι Νικόλαος Γιαννακάκης, με τον μάρτυρα να επιβεβαιώνει ότι συνεργάστηκε με πρόσωπο με αυτό το όνομα, καθώς είχε αναλάβει να εγκαταστήσει τέντες στην επιχείρησή του.

Η υπεράσπιση ανέφερε ότι εναντίον του Νικόλαου Γιαννακάκη υπήρχε ένταλμα σύλληψης σχετικά με υπόθεση παράνομης κατοχής και προμήθειας ναρκωτικών, παρουσιάζοντας στο δικαστήριο και έγγραφο για απαγόρευση ταξιδίων του εν λόγω προσώπου. Σε ερώτηση του κ. Πουτζιουρή εάν ο μάρτυρας γνώριζε για το ένταλμα σύλληψης εναντίον Γιαννακάκη, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνώριζε κάτι τέτοιο και ότι ενδεχομένως να πρόκειται για συνωνυμία, ενώ είπε ότι η συνεργασία του αφορούσε άτομο το οποίο ασχολούνταν με την τεντοποιία.(4 ½)

Για «πάρτι με αμπελοπούλια» και γενέθλια με σαμπάνια έκανε λόγο η υπεράσπιση

Ο κ. Πουτζιουρής αναφέρθηκε στις επαφές που είχε ο μάρτυρας με τον Γιαννάκη Ευαγγέλου, μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, υποβάλλοντάς του ότι, κατά την παραμονή τους στο Αστυνομικό Τμήμα Πέρα Χωριού Νήσου, έκαναν «πάρτι με αμπελοπούλια». Ο μάρτυρας αρνήθηκε κάτι τέτοιο και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας μαρτύρων, δεν έφαγε ποτέ αμπελοπούλια.

Η υπεράσπιση του υπέβαλε, επίσης, ότι κατά την ίδια περίοδο είχε τη δυνατότητα να κάνει παραγγελίες έτοιμου φαγητού και να μην περιορίζεται μόνο στη σίτιση από την κουζίνα των Κεντρικών Φυλακών, πράγμα που όπως είπε ο κ. Πουτζιουρής είναι παράνομο. Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι είχε τη δυνατότητα να παραγγέλνει συμπληρωματικά γεύματα, πέρα από τη σίτιση από τις Φυλακές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συνήγορος υπεράσπισης τού υπέβαλε ότι η μία από τις περιστάσεις κατά τις οποίες έκανε παραγγελία φαγητού, ήταν η ημέρα των γενεθλίων του. Πρόσθεσε, δε, ότι γιόρτασε τα γενέθλιά του στην παρουσία της πρώην συζύγου του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα, με σαμπάνια αξίας €200, κάτι το οποίο ο μάρτυρας αρνήθηκε.

Σε μεταγενέστερο στάδιο της αντεξέτασης, ο συνήγορος υπεράσπισης, υπέβαλε προς τον μάρτυρα ότι τον Μάρτιο του 2020 κατέθεσε αίτηση διαζυγίου η πρώην σύζυγος Ζαβράντωνα, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 3 Μαρτίου 2020 από τις κατοχικές αρχές. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν αφορούν τον ίδιο οι οικογενειακές και προσωπικές υποθέσεις του κατηγορούμενου, ενώ νωρίτερα, σε ερώτηση του κ. Πουτζιουρή εάν είχε βλέψεις στην πρώην σύζυγο του κατηγορούμενου, είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Ο κ. Πουτζιουρής, στο πλαίσιο της αντεξέτασης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο μάρτυρας, είχε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο κατά την παραμονή του στο Αστυνομικό Τμήμα Πέρα Χωριού Νήσου, παρά το γεγονός ότι δεν επιτρεπόταν, με τον μάρτυρα να το επιβεβαιώνει. Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε, εξάλλου, και σε καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος του μάρτυρα και του Γιαννάκη Ευαγγέλου, όσο κρατούνταν στο Πέρα Χωριό Νήσου, για απειλές κατά του Αλέξη Μαυρομιχάλη.

Ο μάρτυρας απάντησε ότι από το κλειστό κύκλωμα στο αστυνομικό τμήμα, φαίνεται ότι την ώρα του κατ’ ισχυρισμό απειλητικού τηλεφωνήματος, ο ίδιος κοιμόταν στον χώρο κράτησής του.

Όταν ο κ. Πουτζιουρής ρώτησε τον μάρτυρα ποιος του προμήθευσε το κινητό τηλέφωνο, ο μάρτυρας είπε ότι δεν επιθυμεί να το δηλώσει αυτό ενώπιον του κοινού που παρακολουθούσε τη διαδικασία. Εξάλλου, ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε από τον μάρτυρα να του αναφέρει πόσα κινητά τηλέφωνα είχε στην κατοχή του, υποβάλλοντάς του ότι η Αστυνομία κατάσχεσε οκτώ.

Ο μάρτυρας είπε ότι χρησιμοποιούσε τρία, ένα εκ των οποίων με τουρκικό αριθμό, που λειτουργούσε μόνο στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, και ότι η εν λόγω συσκευή ενωνόταν μόνο σε wifi, όσο δεν βρισκόταν εκεί.

Ακολούθως, ο κ. Πουτζουρής, ο οποίος υποστήριξε ότι από τα τηλέφωνα διαγράφηκαν πληροφορίες που θα τα καθιστούσαν χρήσιμα για την υπεράσπιση, ρώτησε τον μάρτυρα αν μπορεί να προσκομίσει τα τηλέφωνα που του επιστράφηκαν από την Αστυνομία με την αποφυλάκισή του. Για τον σκοπό αυτό, ζητήθηκε σύντομη διακοπή της διαδικασίας, μετά την οποία ο μάρτυρας ενημέρωσε ότι η οικογένειά του τον ενημέρωσε πως τα τηλέφωνα δεν υπάρχουν στο σπίτι και είπε ότι ίσως πετάχτηκαν. Ο κ. Πουτζιουρής υποστήριξε ότι ο μάρτυρας σκόπιμα δεν προσκόμισε τα τηλέφωνα.

Μόνο κίνητρο για την κατάθεση εναντίον Ζαβράντωνα η αλήθεια, επέμεινε ο μάρτυρας

Ο συνήγορος υπεράσπισης, στο πλαίσιο της πολύωρης αντεξέτασης του μάρτυρα, επιχείρησε να αποδείξει ότι ο Ανδρέου είχε αλλότρια κίνητρα για την καταγγελία εις βάρος Ζαβράντωνα και την αλλαγή της κατάθεσής του. Μεταξύ άλλων, ο συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε στον μάρτυρα ότι με τη δεύτερη κατάθεση απάλλαξε όλους εκτός από τον πελάτη του, ο μάρτυρας, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφέρει ότι την πρώτη κατάθεση τη συνέταξε καθ’ υπαγόρευση του τότε δικηγόρου του, Βίκτωρα Ακάμα, διαφώνησε με αυτή την υποβολή της υπεράσπισης.

Ο κ. Πουτζιουρής υπέβαλε στον μάρτυρα ότι έκανε την καταγγελία για να εξασφαλίσει οφέλη στο πλαίσιο προγράμματος προστασίας, πράγμα το οποίο ο μάρτυρας αντέκρουσε, όπως επίσης και ότι είχε ενημερωθεί ο μάρτυρας από τον Μιχάλη Κατσουνωτό ότι, εάν ψευδομαρτυρούσε, θα αποφυλακιζόταν, κάτι που επίσης αντέκρουσε ο Ανδρέου.

Σε άλλο σημείο της αντεξέτασης, η υπεράσπιση υπέβαλε ότι, μετά τη σύλληψη Ζαβράντωνα από τις κατοχικές αρχές τον Μάρτιο του 2020, και αφού οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας εξασφάλισαν κατάθεση εναντίον του από τον Μάριο Γεωργίου «Μαριούθκια», εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ζαβράντωνα και ότι έγινε η παράδοσή του μέσω της αρμόδιας Τεχνικής Δικοινοτικής Επιτροπής. Ακολούθως, η υπεράσπιση υπέβαλε στον μάρτυρα ότι σε αντίστοιχη περίπτωση με δική του σύλληψη, αυτό δεν έγινε, δίνοντας ως εξήγηση το γεγονός ότι ψευδομαρτύρησε.

Η υπεράσπιση ανέφερε, επίσης, ότι, αφού ο κατηγορούμενος συνελήφθη στα κατεχόμενα στις 3/3/2020, ακολούθως ο δικηγόρος του μάρτυρα, Σωτήρης Αργυρού, έστειλε επιστολή στη νομική υπηρεσία ενημερώνοντας ότι ο πελάτης του επιθυμεί να κάνει καταθέσει εναντίον του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα.

Σε όλες τις υποβολές ο μάρτυρας επέμεινε ότι η δεύτερη κατάθεσή του αποτυπώνει την αλήθεια και ότι μόνο του κίνητρο σε αυτή τη διαδικασία είναι η αλήθεια, πράγμα που αντέκρουσε η υπεράσπιση, παραπέμποντας στη μαρτυρία του και λέγοντας ότι είχε επικαλεστεί αίσθημα αδικίας.

Η υπεράσπιση ολοκλήρωσε την Παρασκευή την αντεξέταση του Γιάννη Ανδρέου και η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την εξέταση νέων μαρτύρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ