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Λάρνακα: Χειροπέδες σε 30χρονο για δύο ταχυδρομικά πακέτα με 7 κιλά κάνναβη από το εξωτερικό (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και των Τελωνείων μετά από αξιολόγηση πληροφοριών – Τι εντόπισαν οι αρχές στο διαμέρισμά του μετά τη σύλληψη.

Επτά κιλά κάνναβης εντόπισε και κατάσχεσε η ΥΚΑΝ στη Λάρνακα, μετά τον εντοπισμό δύο ταχυδρομικών πακέτων που έφτασαν από το εξωτερικό. Για την υπόθεση συνελήφθη 30χρονος, στην κατοικία του οποίου φέρονται να εντοπίστηκαν επιπλέον μικρές ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ, με υπηρεσίες άλλων χωρών καθώς και το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου, μετά από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, εντοπίστηκαν δύο ταχυδρομικά πακέτα, που έφτασαν στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι εντός των δύο πακέτων υπήρχε ποσότητα κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους εφτά κιλών».

Σημειώνεται ότι «από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Αναφέρεται ότι «τη σύλληψή του 30χρονου, ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμά του, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: Ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων, αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, σκεύη χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ζυγαριά ακριβείας και δύο μισοκαπνισμένα τσιγάρα που περιέχουν κάνναβη».

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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