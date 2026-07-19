Οκταήμερη κράτηση 19χρονου για 11 διαρρήξεις και κλοπές στην Αγία Νάπα

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου το οποίο συνεδρίασε στην Λάρνακα παρουσιάστηκε σήμερα ο 19χρονος ο οποίος συνελήφθη χθες για τη διάπραξη συνολικά έντεκα υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην Αγία Νάπα.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών. Ο ύποπτος δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας για την κράτηση του.

Η Αστυνομία είχε προχωρήσει στη σύλληψη του 19χρονου υπόπτου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Εναντίον του διερευνά αδικήματα που αφορούν νυχτερινές διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές. Απόπειρες διαρρήξεων και κλοπών με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ