LHS 1140b: Ο πλανήτης που «χάνει» την ατμόσφαιρά του, αλλά κερδίζει τις ελπίδες μας για ζωή

Αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν βραχώδη εξωπλανήτη με ατμόσφαιρα. Εντόπισαν ήλιο να διαφεύγει από τον LHS 1140b, έναν εξωπλανήτη που περιστρέφεται στην «κατοικήσιμη ζώνη» του άστρου του.

Σε μια δημοσίευση στο περιοδικό Science, οι ερευνητές αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους για διαφυγή ηλίου από την ατμόσφαιρα ενός βραχώδους εξωπλανήτη που ονομάζεται LHS 1140b.

Το εύρημα δείχνει ότι ο LHS 1140b έχει μια ανώτερη ατμόσφαιρα πλούσια σε ήλιο, υποστηρίζοντας προηγούμενα στοιχεία ότι μικροί, βραχώδεις πλανήτες μπορούν να έχουν ατμόσφαιρα.

Επειδή ο LHS 1140b βρίσκεται στην «κατοικήσιμη ζώνη» — την περιοχή που περιβάλλει ένα αστέρι στην οποία ένας πλανήτης σε τροχιά μπορεί να διατηρεί υγρό νερό στην επιφάνειά του — ο εξωπλανήτης θα μπορούσε να φιλοξενεί ένα είδος ζωής.

«Ήταν ένας σημαντικός στόχος στον τομέα των εξωπλανητών να βρεθούν ατμόσφαιρες σε βραχώδεις εξωπλανήτες», λέει ο Κόλιν Τσέρουμπιμ, πλανητικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης.

Προσθέτει ότι για να υπάρχει ζωή σαν τη Γη, απαιτείται ατμόσφαιρα, υγρό νερό και βραχώδης επιφάνεια, και ότι ο LHS 1140b θα μπορούσε να έχει και τα τρία.

Ωστόσο, η μελέτη δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν υπάρχει νερό στον εξωπλανήτη και δεν επαληθεύει την ακριβή σύνθεση της εσωτερικής ατμόσφαιρας του πλανήτη.

Οι ερευνητές λένε επίσης ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να αναπαραχθούν σε μελλοντικές παρατηρήσεις εξωπλανητών.

Παρ 'όλα αυτά, τα ευρήματα αποτελούν ένα «εκπληκτικό κομμάτι που λείπει από το παζλ» ως προς το εάν οι βραχώδεις εξωπλανήτες μπορούν να έχουν ατμόσφαιρα, λέει η Σάρα Σίγκερ, αστροφυσικός στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης στο Κέιμπριτζ.

ΚΥΠΕ