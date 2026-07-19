Κυπρίων... διακοπές 2026: Πρωταράς, Ρόδος, Κρήτη, Παρίσι, Βαρσοβία ή το πολύ μέχρι πιο κάτω; - Οι τάσεις για το φετινό καλοκαίρι και οι τιμές

«Για τέσσερις ημέρες στον Πρωταρά μάς ζήτησαν €2.500. Με αυτά τα χρήματα προτιμώ να πάρω τα παιδιά και να πάμε στην Ελλάδα». Αν δεν το έχετε πει εσείς, είναι πολύ πιθανό να το έχετε ακούσει από φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους τις τελευταίες εβδομάδες. Για όσους άφησαν τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών τους διακοπών, κάτι που συνηθίζουμε οι Κύπριοι, για την τελευταία στιγμή, το δίλημμα «Κύπρος ή εξωτερικό;» γίνεται φέτος ακόμη πιο έντονο. Οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται όσο πλησιάζει ο Δεκαπενταύγουστος, περίοδο την οποία προτιμούν πολλοί για τις διακοπές τους, οι τιμές αυξάνονται και πολλές οικογένειες προσπαθούν να βρουν τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στον προϋπολογισμό τους.

Παρά τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, η ταξιδιωτική αγορά δείχνει να διατηρεί τη δυναμική της. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό για τους Κυπρίους, ενώ φέτος καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον και για χώρες της Ευρώπης, κυρίως αυτές που διατηρούν ακόμη χαμηλότερες τιμές, με αρκετούς να αφήνουν στην άκρη τα πιο μακρινά ταξίδια.

Η Ευρώπη κερδίζει έδαφος

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η αγορά είναι άσχημη. Βρισκόμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι», ανέφερε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ACTTA), Αντώνης Ορθοδόξου. Όπως εξήγησε, η βασική διαφοροποίηση αφορά τις επιλογές των ταξιδιωτών. Αν πέρσι αρκετοί επέλεγαν πιο μακρινούς προορισμούς, φέτος παρατηρείται μια στροφή προς την Ευρώπη, τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Ρόδος, Κρήτη, Σκιάθος

Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένει η Ελλάδα, με τη Ρόδο, την Κρήτη και τη Σκιάθο να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, κυρίως επειδή εξυπηρετούνται με απευθείας πτήσεις από την Κύπρο. «Όπου υπάρχουν απευθείας πτήσεις, βλέπουμε και μεγαλύτερη ζήτηση». Όσον αφορά άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, πέραν των «παραδοσιακών» επιλογών (π.χ. Παρίσι και Ιταλία), αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφουν φέτος η Πολωνία και η Ρουμανία –οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες για ένα ολιγοήμερο ταξίδι- σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ACCTA.

Λίγο πιο ακριβά

Ερωτηθείς για τις τιμές των πακέτων που διατίθενται, κι αν έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου, είπε ότι «είναι λίγο πιο ακριβά από πέρσι αλλά όχι πάρα πολύ». Σημείωσε δε ότι η τελική τιμή εξαρτάται από το ξενοδοχείο, τις ημερομηνίες, την κατηγορία του καταλύματος και φυσικά από το πόσο νωρίς έγινε η κράτηση.

Στην αγορά εξακολουθούν να υπάρχουν οικονομικά οργανωμένα πακέτα που ξεκινούν ακόμη και από €399. Για πενθήμερες διακοπές στην Ελλάδα, οι τιμές αρχίζουν από €469 για τη Ρόδο, €499 για την Κρήτη, €539 για τη Σκιάθο, €569 για την Πάργα, €589 για τη Λευκάδα, €629 για τα Σύβοτα, €649 για την Πρέβεζα και €679 για τη Σαντορίνη.

Αντίστοιχα, στους ευρωπαϊκούς προορισμούς, ένα πενθήμερο στη Βαρσοβία ξεκινά από €755, οκταήμερη εκδρομή στη Ρουμανία από €995 και πενθήμερο στο Παρίσι από €1.145. Για όσους επιλέξουν οικογενειακές διακοπές στο Παρίσι και την Disneyland, οι τιμές ξεκινούν από περίπου €1.499 το άτομο, περιλαμβάνοντας αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, μεταφορές, κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και είσοδο στα πάρκα της Disney.

Bed and breakfast

Παρότι τα πακέτα all inclusive παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή σε πολλές αγορές, μεταξύ αυτών και η Κύπρος για τους ξένους τουρίστες που έρχονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, οι Κύπριοι που ταξιδεύουν στα ελληνικά νησιά προτιμούν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Όπως εξήγησε ο κ. Ορθοδόξου, επιλέγουν κυρίως διαμονή με πρόγευμα, ώστε να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον προορισμό, να επισκεφθούν διαφορετικές παραλίες και να δοκιμάσουν την τοπική γαστρονομία, αντί να περνούν ολόκληρη τη μέρα μέσα στο ξενοδοχείο.

Είναι ακριβότερη η Κύπρος;

Στο ερώτημά μας αν τελικά οι διακοπές στην Κύπρο κοστίζουν περισσότερο από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ένα ερώτημα που επανέρχεται κάθε καλοκαίρι, σύμφωνα με τον Αντώνη Ορθοδόξου, δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. «Φέτος, από την αγγλική αγορά, είχαμε απώλειες, με αποτέλεσμα να βγαίνουν αρκετές προσφορές από ξενοδοχεία, ειδικά στις περιοχές της ελεύθερης Αμμοχώστου. Δεν νομίζω ότι ισχύει γενικά πως η Κύπρος είναι πιο ακριβή από το εξωτερικό», είπε στον «Π».

4 μέρες σε Πρωταρά-Πάφο Δεκαπενταύγουστο

Παρ' όλα αυτά μια μικρή έρευνα σε διαδικτυακές πλατφόρμες μάς δείχνει ότι για να μείνεις σε ξενοδοχείο στην Κύπρο τον Αύγουστο οι τιμές είναι αρκετά πιο υψηλές.

Κατά την έρευνα του «Π» για τετραμελή οικογένεια με διαμονή τεσσάρων διανυκτερεύσεων τον Δεκαπενταύγουστο, μόλις 24 καταλύματα εμφανίζονταν διαθέσιμα, ενώ περίπου το 97% των καταλυμάτων ήταν ήδη πλήρως κρατημένο. Οι διαθέσιμες επιλογές ξεκινούσαν από περίπου €654 για διαμέρισμα, ενώ για ξενοδοχεία με πρόγευμα οι τιμές κυμαίνονταν από περίπου €1.500 έως €2.600. Στα πακέτα all inclusive το κόστος ξεπερνούσε τις €1.900, φτάνοντας μέχρι και τις €5.879 για τετραήμερη διαμονή, γεγονός που καταδεικνύει τόσο την αυξημένη ζήτηση όσο και τις μεγάλες διακυμάνσεις τις τιμές, ανάλογα με το κατάλυμα και τις παροχές.

Στην Πάφο, η έρευνα του «Π» για τετραμελή οικογένεια και διαμονή τεσσάρων διανυκτερεύσεων τον Δεκαπενταύγουστο δείχνει τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Οι πιο οικονομικές επιλογές ξεκινούν από περίπου €482–€593 για διαμερίσματα, ενώ ξενοδοχεία με πρόγευμα κινούνται συνήθως από περίπου €900 έως €1.400. Σε μονάδες υψηλότερης κατηγορίας, το κόστος ανεβαίνει από περίπου €1.600 έως €2.600, ενώ στα all inclusive πακέτα οι τιμές φθάνουν από περίπου €2.370 έως και πέραν των €3.100. Σε ορισμένα πολυτελή παραθαλάσσια ξενοδοχεία, η τετραήμερη οικογενειακή διαμονή ξεπερνά ακόμη και τις €3.600, επιβεβαιώνοντας ότι το τελικό κόστος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατηγορία του καταλύματος και τις παροχές που περιλαμβάνονται.

Δεν υπάρχει… last minute

Πάντως όσοι περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή για να εξασφαλίσουν μια μεγάλη προσφορά δύσκολα θα δικαιωθούν. «Για τον Δεκαπενταύγουστο ουσιαστικά δεν υπάρχει… last minute. Οι περισσότεροι δημοφιλείς προορισμοί είναι ήδη γεμάτοι», ανέφερε στον «Π» ο κ. Ορθοδόξου.

Όπως σημείωσε, όσοι έκλεισαν έγκαιρα τις διακοπές τους πέτυχαν καλύτερες τιμές, ενώ όσοι αναζητούν τώρα διαθέσιμα πακέτα έχουν πλέον πολύ περιορισμένες επιλογές.

Στο 80% οι πληρότητες στην Αμμόχωστο, αισθητά χαμηλότερες από πέρσι

Μειωμένη είναι φέτος η τουριστική κίνηση στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με την εικόνα πάντως να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση μέσα στον Ιούλιο. Όπως δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, η φετινή σεζόν ξεκίνησε με σημαντικές απώλειες, οι οποίες επηρέασαν τόσο τα ξενοδοχεία όσο και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την τουριστική κατανάλωση.«Σίγουρα έχουμε μειωμένη κίνηση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στην αρχή της περιόδου. «Ο Μάρτιος και ο Απρίλιος ήταν καταστροφικοί για την επαρχία μας. Ο Μάιος ήταν κάπως καλύτερος αλλά και πάλι μειωμένος, ενώ τον Ιούνιο η μείωση ήταν της τάξης του 12% με 15%», είπε.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει πλέον βελτιωθεί, με τη μέση πληρότητα των ξενοδοχείων τον Ιούλιο να βρίσκεται γύρω στο 80%. Πέρσι, την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος κυμαινόταν περίπου μεταξύ 90% και 95%. Για τον Αύγουστο εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος, καθώς συνεχίζονται οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και υπάρχει αυξημένη κίνηση από την κυπριακή αγορά.

Και ντόπιοι τον Αύγουστο

«Θεωρώ ότι ο Αύγουστος θα κινηθεί σε αρκετά καλά επίπεδα. Έχουμε αρκετές κρατήσεις από συμπατριώτες μας και αυτό είναι πολύ θετικό», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι αρκετά ξενοδοχεία προχώρησαν σε προσφορές και καλύτερες τιμές, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν περισσότερους Κυπρίους.

Από πού μας ήρθαν οι τουρίστες φέτος

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται από τη Γαλλία και την Ελβετία, ενώ μειώσεις παρουσιάζουν επίσης η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Σουηδία, η Αυστρία και η Γερμανία. Μικρή πτώση υπάρχει και από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο όμως παραμένει η σημαντικότερη αγορά της περιοχής λόγω του μεγάλου όγκου επισκεπτών.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, παρ' όλο που παρουσιάζει μια μικρή μείωση, είναι η αγορά που στηρίζει τη φετινή χρονιά», είπε. Σταθερή παραμένει και η Πολωνία, η οποία εξελίσσεται σε σημαντική αναδυόμενη αγορά, ιδιαίτερα για την επαρχία Αμμοχώστου.

Στην αρχή της σεζόν, ορισμένα καταλύματα καθυστέρησαν να ανοίξουν, λόγω των περιορισμένων κρατήσεων. Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι περιπτώσεις αυτές δεν ήταν πολλές. «Οι ξενοδόχοι έκαναν τη θυσία να ανοίξουν, έστω και με ζημιά, για να στηρίξουν την προσπάθεια και να δείξουν ότι η περιοχή είναι ανοικτή», σημείωσε.

Συγκρατημένες δαπάνες

Μεγαλύτερη πίεση δέχθηκαν οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από τις δαπάνες των τουριστών, όπως καταστήματα, χώροι εστίασης, σπα και θαλάσσια σπορ. Οι επισκέπτες που έφτασαν μέσω κρατήσεων της τελευταίας στιγμής εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένοι στις αγορές και την κατανάλωσή τους, σύμφωνα με όσα μας ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου. Ερωτηθείς για τις τιμές γενικότερα, υποστήριξε ότι υπήρξαν πιο ανταγωνιστικές προσφορές, τονίζοντας παράλληλα ότι τα ξενοδοχεία βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένα λειτουργικά κόστη. «Όλα τα αγαθά, τα καύσιμα και η ενέργεια είναι αυξημένα. Παρ’ όλα αυτά, τα ξενοδοχεία προσπάθησαν να κρατήσουν τις τιμές τους πιο ελκυστικές», είπε.

Απέφυγε, πάντως, τη γενίκευση ότι η Κύπρος είναι ακριβότερη από άλλους προορισμούς, επισημαίνοντας ότι οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται μεταξύ ξενοδοχείων παρόμοιας ποιότητας. «Όταν συγκρίνουμε καλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα με αντίστοιχα ξενοδοχεία στην Κύπρο, δεν θα βρούμε απαραίτητα τις κυπριακές μονάδες ακριβότερες», ανέφερε.

Καθοριστικός παράγοντας για τη φετινή κάμψη ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, το αίσθημα ανασφάλειας που δημιουργήθηκε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στην αρχή της κρίσης, οι ακυρώσεις έφτασαν περίπου στο 25% με 30%.

«Η ζημιά έγινε γιατί η Κύπρος βρέθηκε για αρκετές ημέρες στα πρωτοσέλιδα», είπε. Μόνο μικρό ποσοστό όσων ακύρωσαν προχώρησε αργότερα σε νέα κράτηση, καθώς οι περισσότεροι φαίνεται ότι επέλεξαν άλλον προορισμό.