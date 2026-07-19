Πόσο κοστίζει μια μέρα στην παραλία για μια τετραμελή οικογένεια στην Κύπρο: Δωρεάν ο… ήλιος και η θάλασσα αλλά ο τελικός λογαριασμός… τσιμπά

Ακριβή υπόθεση φαίνεται ότι έχει γίνει η εξασφάλιση μιας θέσης κάτω από τον ήλιο των κυπριακών παραλιών. Οι ακτές του νησιού αποτελούν διαχρονικά το πιο αγαπημένο καταφύγιο των Κυπρίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μια εκδρομή στην παραλία θεωρείται η πιο απλή και προσιτή μορφή διασκέδασης για μια οικογένεια. Ωστόσο, η πραγματικότητα του 2026 δείχνει ότι ακόμη και μια μονοήμερη εξόρμηση στο παραλιακό μέτωπο έχει μετατραπεί σε μια υπόθεση με σημαντικό οικονομικό κόστος.

Οι αυξήσεις των τιμών στις υπηρεσίες των οργανωμένων παραλιών, οι τιμές φαγητών και ποτών στα beach bars αλλά και το κόστος μετακίνησης συνθέτουν έναν λογαριασμό που για πολλές οικογένειες προκαλεί προβληματισμό.

Πριν ανοίξει η πετσέτα...

Από τη στιγμή που μια οικογένεια φτάνει σε μια οργανωμένη παραλία, καλείται να πληρώσει για τον βασικό εξοπλισμό. Η τιμή της ξαπλώστρας έχει πλέον διαμορφωθεί στα 3,50 ευρώ, ενώ η ομπρέλα κοστίζει 3 ευρώ, μετά τις τελευταίες σχετικές αυξήσεις που εγκρίθηκαν από την κεντρική επιτροπή των παραλιών.

Για μια τετραμελή οικογένεια, η οποία συνήθως χρησιμοποιεί δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα, το κόστος ξεκινά ήδη από τα 10 ευρώ, πριν ή και χωρίς να επιλέξει να αγοράσει κάποιο φαγητό ή ποτό. Φυσικά το κόστος γίνεται μεγαλύτερο στην περίπτωση επιλογής και άλλης ξαπλώστρας.

Γεύμα στην παραλία

Οι τιμές που συναντά κανείς σήμερα σε beach bars των ακτών της Αγίας Νάπας αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη εικόνα στα μαγαζιά σε όλες τις παραλίες της Κύπρου.

Ένα burger με πατάτες κοστίζει από 11 μέχρι 14 ευρώ, ένα club sandwich ή κάποιο άλλο σνακ περίπου 9 ευρώ, ενώ μια μερίδα fish and chips φτάνει τα 15 ευρώ. Τα αναψυκτικά πωλούνται στα 3 ευρώ, το μπουκάλι νερού του μισού λίτρου τουλάχιστον €1, οι φρέσκοι χυμοί στα 5 ευρώ, ένας freddo cappuccino επίσης στα 5 ευρώ, ενώ ένα παγωτό ξεκινά από τα 3 ευρώ.

Έτσι, εάν δύο γονείς επιλέξουν δύο μεγαλύτερα γεύματα και τα παιδιά δύο πιο οικονομικές επιλογές, συνοδευόμενα από αναψυκτικά, νερά και δύο παγωτά αργότερα μέσα στην ημέρα, ο λογαριασμός εύκολα αγγίζει ή και ξεπερνά τα 80 ευρώ.

Αν προστεθούν και δύο καφέδες κατά τη διάρκεια της παραμονής στην παραλία, το συνολικό κόστος ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, έως και 10 ευρώ.

Η μετακίνηση

Η εκδρομή όμως δεν σταματά στο beach bar. Σημαντικό κόστος απαιτεί και η μετάβαση στις ακτές. Με τη δυνατότητα χρήσης ΜΜΜ για μια τέτοια διαδρομή να είναι ανύπαρκτη, η χρήση ΙΧ είναι μονόδρομος. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Κύπρο κυμαίνεται γύρω στο 1,46 ευρώ το λίτρο, έτσι μια οικογένεια που θα διανύσει περίπου 80 έως 100 χιλιόμετρα για να επισκεφθεί μια παραλία θα χρειαστεί περίπου επτά λίτρα καυσίμου. Αυτό μεταφράζεται σε μια επιπλέον δαπάνη της τάξης των 10 έως 12 ευρώ για μονή διαδρομή, ανάλογα με την κατανάλωση του αυτοκινήτου.

«Αλμυρός» ο λογαριασμός

Αν προστεθούν όλα τα παραπάνω, το συνολικό κόστος μιας τυπικής καλοκαιρινής εξόρμησης διαμορφώνεται περίπου ως εξής:

- 10 ευρώ για ξαπλώστρες και ομπρέλα

- 80 έως 90 ευρώ για φαγητό, αναψυκτικά, νερό, καφέδες και παγωτά

- 20 έως 24 ευρώ για καύσιμα, για δύο διαδρομές

Με άλλα λόγια στην παραπάνω περίπτωση, μια τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί περίπου 120 ευρώ για να απολαύσει μία ημέρα σε οργανωμένη παραλία.

Και αυτό αφορά ένα σχετικά συγκρατημένο σενάριο. Αν οι γονείς επιλέξουν να προμηθευτούν μία μπίρα ή κάποιο κοκτέιλ, αν τα παιδιά θελήσουν ακόμη ένα παγωτό ή κάποιο επιπλέον σνακ ή αν προστεθεί οποιαδήποτε άλλη μικρή αγορά κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε ο λογαριασμός ανεβαίνει εύκολα στα 140 ή ακόμη και στα 150 ευρώ.

Πιο... ασφαλής η παγωνιέρα

Η καλοκαιρινή εξόρμηση στη θάλασσα εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στην Κύπρο. Ωστόσο, οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι αυτό που κάποτε θεωρείτο μια οικονομική οικογενειακή δραστηριότητα εξελίσσεται σταδιακά σε μια σημαντική δαπάνη.

Δεν είναι τυχαίο που ολοένα και περισσότερες οικογένειες επιλέγουν να προμηθεύονται ξαπλώστρες, ομπρέλες κ.λπ., γεμίζουν το ψυγειάκι από το σπίτι, ετοιμάζουν σάντουιτς και φρούτα και περιορίζουν τις αγορές από τα beach bars σε έναν μόνο καφέ ή ένα παγωτό για τα παιδιά.

Σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, ακόμη και η πιο απλή καλοκαιρινή απόδραση απαιτεί πλέον προσεκτικό προγραμματισμό. Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό συμπέρασμα και της φετινής σεζόν: Η θάλασσα παραμένει δωρεάν, όμως μια ημέρα στην παραλία κάθε άλλο παρά δωρεάν είναι.