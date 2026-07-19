Συναγερμός σε υπεραγορά στη Λακατάμια – Διαρροή αερίου οδήγησε σε προληπτική εκκένωση

Συναγερμός σήμανε στη Λακατάμια, μετά από πληροφορία για πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο υπεραγοράς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σταθμού Λακατάμιας, σύμφωνα με ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, κατά την άφιξη των μελών της Πυροσβεστικής διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για πυρκαγιά, αλλά για διαρροή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από το σύστημα ψύξης των θαλάμων, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς.

Η διαρροή τέθηκε υπό έλεγχο και σταμάτησε έπειτα από ενέργειες των τεχνικών της υπεραγοράς, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποίησε προληπτικούς ελέγχους σε όλους τους χώρους του κτηρίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Για προληπτικούς λόγους, η διεύθυνση της υπεραγοράς προχώρησε στην εκκένωση του προσωπικού και των πελατών μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από το περιστατικό δεν προέκυψε κίνδυνος για οποιοδήποτε πρόσωπο.