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Συγκίνηση και μήνυμα μνήμης στην Πάφο για την Κερύνεια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου στην Πλατεία Κερύνειας στην Πάφο η εκδήλωση μνήμης και τιμής για την κατεχόμενη Κερύνεια και καταδίκης της τουρκικής εισβολής του 1974, την οποία διοργάνωσε το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» - Παράρτημα Πάφου, με τη στήριξη του Δήμου Πάφου.

Της εκδήλωσης προηγήθηκε η πρώτη Λαμπαδηφορία εις μνήμην του ηρωικώς πεσόντος Ταγματάρχη Καταδρομών Γεώργιου Κατσάνη, η οποία ξεκίνησε από την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, έξω από το Δημοτικό Μέγαρο, και κατέληξε στην Πλατεία Κερύνειας.

Η πρωτοβουλία αυτή καθιερώνεται πλέον ως ετήσιος θεσμός, αποτίοντας φόρο τιμής στον ήρωα και διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη.

Εκ μέρους του Δήμου Πάφου, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντρέας Γρηγοριάδης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της προσήλωσης στις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρηνικής επανένωσης της Κύπρου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Γραμματέας του Σωματείου Λυδία Δημητρίου και ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας το χρέος απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές να διατηρούν άσβεστη τη μνήμη της Κερύνειας και των ανθρώπων της.

Ξεχωριστή συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία του συμπολεμιστή του Ταγματάρχη Γεώργιου Κατσάνη, Γεώργιου Εμμανουήλ, ο οποίος μοιράστηκε προσωπικές μαρτυρίες από τις δραματικές στιγμές του 1974, αναδεικνύοντας το ήθος, την ανδρεία και την αυτοθυσία του Διοικητή των Καταδρομών.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από απαγγελία ποιήματος από την Ελένη Τσιακκούρη και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, προσδίδοντας ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα στη βραδιά. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή παιδιών και νέων στη λαμπαδηφορία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η νέα γενιά κρατά ζωντανή τη φλόγα της μνήμης, τιμά τους ήρωες του 1974 και διατηρεί άσβεστη την ελπίδα για επιστροφή και δικαίωση.

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