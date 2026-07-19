Τελωνείο: Κατασχέθηκαν λαθραία καπνικά, προϊόντα CBD και ύποπτα απομιμητικά σε ελέγχους στη Λεμεσό

Λαθραία καπνικά προϊόντα και κανναβινοειδή προϊόντα καθώς και ειδών που πιθανόν να παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε έλεγχο ενωσιακού θαλάσσιου φορτίου από Ελλάδα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 13 Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια ελέγχου οχημάτων από κλιμάκιο της Τροχαίας Λεμεσού, όχημα ανακόπηκε για έλεγχο. Εντούτοις, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας και τράπηκε σε φυγή, χωρίς να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 4 κιλά καπνού για ναργιλέ, 37 κούτες των 200 τσιγάρων και 450 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τον Τομέα Διερευνήσεων του Τελωνείου Λεμεσού, σε συνεργασία με την Αστυνομία, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Επίσης, στις 15 Ιουλίου 2026, λειτουργοί του Τελωνείου Λεμεσού προχώρησαν σε τυχαίο έλεγχο θαλάσσιου ενωσιακού ομαδοποιημένου φορτίου σε εμπορευματοκιβώτιο με προέλευση την Ελλάδα, σε αποθήκη διαμεταφορικής εταιρείας στη Λεμεσό.

Κατά τον φυσικό έλεγχο του ομαδοποιημένου φορτίου εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση 6 μπουκάλια υγρού που περιείχε την ουσία κανναβιδιόλη (CBD), καθώς και 119 τεμάχια διαφόρων ειδών διαφόρων εμπορικών σημάτων, τα οποία εκ πρώτης όψεως παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Οι υποθέσεις διερευνώνται από τον Τομέα Διερευνήσεων του Τελωνείου Λεμεσού.