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Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντοπίστηκαν αδήλωτα πολυτελή ρολόγια και είδη αξίας €46.000 – Πρόστιμα και δασμοί άνω των €15.000

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ζεύγος επιβατών δεν δήλωσε είδη πολυτελείας αξίας €46.000 – Εντοπίστηκαν από το Τελωνείο στη Λάρνακα

Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν στο Αεροδρόμιο Λάρνακας δύο αδήλωτα πολυτελή ρολόγια, είδη ένδυσης και υπόδησης συνολικής αξίας περίπου €46.000 στις αποσκευές ζεύγους επιβατών.

Για τη μη δήλωση των ειδών επιβλήθηκαν πρόστιμο και χρηματική επιβάρυνση €5.022, ενώ εισπράχθηκαν δασμοί και φόροι ύψους €10.221.

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι «στις 7 Ιουλίου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν στις αποσκευές ζεύγους Ρώσων επιβατών με Κυπριακή υπηκοότητα, 55 και 62 χρονών αντίστοιχα, που αφίχθηκαν από την Ελβετία μέσω Γαλλίας, δύο πολυτελή ρολόγια χεριού, είδη ένδυσης και είδη υπόδησης, συνολικής αξίας περίπου €46.000, τα οποία παρέλειψαν να δηλώσουν για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων». 

Αναφέρεται ότι «στους επιβάτες επιβλήθηκε πρόστιμο και χρηματική επιβάρυνση συνολικού ύψους €5.022 ευρώ για την παράλειψη δήλωσης, ενώ εισπράχθηκαν και οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους €10.221 ευρώ».

 

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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

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