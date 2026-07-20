Videogate: Παραδόθηκε στη Γενική Εισαγγελία το πόρισμα Πασχαλίδη - Αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση

Παραδόθηκε από την περασμένη Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026, στη Γενική Εισαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για την υπόθεση Videogate, ενώ σχετική ανακοίνωση αναμένεται να εκδοθεί σύντομα.

Το πόρισμα βρίσκεται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για μελέτη και για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, εφόσον προκύπτουν στοιχεία που ενδεχομένως να στοιχειοθετούν τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Σήμερα, 20 Ιουλίου, εκπνέει η τελευταία προθεσμία που είχε δοθεί στον κ. Πασχαλίδη για την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας.

Το πόρισμα αναμένεται να καταδείξει κατά πόσο προκύπτουν ποινικά κολάσιμες πράξεις σε σχέση με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν στο επίμαχο βίντεο, καθώς και εάν δικαιολογείται η άσκηση ποινικών διώξεων.

Υπενθυμίζεται ότι στο βίντεο εμφανίζονταν, μεταξύ άλλων, ο τέως διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος.

Στο επίμαχο υλικό, πρόσωπο που παρουσιαζόταν ως υποψήφιος επενδυτής ενημερωνόταν για διαδικασίες που ακολουθούνται στην Κύπρο, καθώς και για τρόπους καταβολής εισφορών.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους παραιτήθηκε από τη θέση του, ενώ η πρώτη κυρία Φιλίππα Καρσερά αποχώρησε από τη διαχείριση του Ταμείου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.