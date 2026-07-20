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Μεθυσμένος οδηγός προσέκρουσε σε περιτείχισμα κατοικίας στην Αμαργέτη με συνεπιβάτη τον 5χρονο γιο του

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στο όχημα επέβαινε και ο 5χρονος γιος του, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Μεθυσμένος ήταν ο 37χρονος οδηγός αυτοκινήτου που προσέκρουσε αργά το βράδυ της Κυριακής σε περιτείχισμα κατοικίας στην κοινότητα Αμαργέτη.

Στο όχημα επέβαινε και ο 5χρονος γιος του, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Μιχάλη Νικολάου, ο 37χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 100 mg αλκοόλης , υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο.

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολάου, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και το παιδί δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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