«Δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή» – Διαμαρτυρία Κυπρίων έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο

Ειρηνική διαμαρτυρία έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο πραγματοποίησε την Παρασκευή η Ένωση Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητώντας τον τερματισμό της παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων και την αποχώρηση των εποίκων. Παράλληλα, επανέλαβαν το αίτημα για επιστροφή των εκτοπισμένων στις πατρογονικές τους εστίες και στις περιουσίες τους, σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, υπό την κυριαρχία της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας τόνισε ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη και αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει αταλάντευτος, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να καταγγέλλει τις παραβιάσεις που, όπως αναφέρει, διαπράττει η Τουρκία στην Κύπρο.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έχοντας ειρηνικό χαρακτήρα και σε αυτήν συμμετείχαν μέλη της κυπριακής παροικίας του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει το Κυπριακό στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας και να συμβάλει στις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλήματος.

«Η Τουρκία εξακολουθεί να κρατά υπό κατοχή το 37% της Κύπρου μας, να εποικίζει τα κατεχόμενα και να αγνοεί προκλητικά τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας που πρόσφεραν το αίμα και τη ζωή τους για τη λευτεριά της πατρίδας μας", ανέφερε σε μήνυμά του, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου Δρ. Βασίλης Μαύρου.

Πρόσθεσε πως "τιμούμε τους αγνοουμένους μας, τους εγκλωβισμένους, τους πρόσφυγες και όλους όσοι κράτησαν άσβεστη την ελπίδα της επιστροφής. Εμείς, από την πλευρά μας, δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με την κατοχή. Απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και την απελευθέρωση όλων των κατεχομένων εδαφών. Δεν πρόκειται ποτέ να υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι την απελευθέρωση κάθε κατεχόμενης σπιθαμής της Κύπρου μας και μέχρι να επιστρέψουμε ελεύθεροι στη γη των πατέρων μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ