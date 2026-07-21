Επιχείρηση «σκούπα» στη Λάρνακα: Απομακρύνουν παράνομα τροχοσπίτα και βαν από την παραλία (φώτος)

Eπιχείρηση σκούπα διενεργεί, από νωρίς το πρωί, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας στην παραλία μετά τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, με στόχο τη μετακίνηση όλων των τροχοσπίτων και βαν που έχουν εγκατασταθεί παράνομα στην ακτή το τελευταίο διάστημα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν γίνει καταγγελίες ότι οι ιδιοκτήτες των τροχοσπίτων δεν επέτρεπαν την πρόσβαση των πολιτών στην παραλία.

Παρόμοια διαδικασία αναμένεται προσεχώς και σε διπλανή παραλία, όπου έχουν στήσει παράνομα παραπήγματα, καθώς και σε παραλία στα όρια της Πύλας, όπου επίσης έχουν εγκατασταθεί τροχοσπίτα.

Η σημερινή επιχείρηση στην ακτή, παρά τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, διεξάγεται από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας με τη συνδρομή του Δήμου Λάρνακας και της Αστυνομίας.

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