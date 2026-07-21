Cyberattack σε κρίσιμες ιστοσελίδες του ΥΠΑΝ - Υπολειτουργούν εδώ και σχεδόν έναν μήνα ΔΙΠΑΕ και άλλες συνδεδεμένες πλατφόρμες

Μια σειρά παραπόνων που έφθασαν τις τελευταίες ημέρες στον «Π» από γονείς τελειοφοίτων οδήγησαν στην αποκάλυψη ενός προβλήματος που επηρεάζει την ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών, σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους του χρόνου.

Οι γονείς ανέφεραν ότι η ιστοσελίδα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) είτε δεν λειτουργεί σωστά είτε εμφανίζει παρωχημένες πληροφορίες. Σε μία από τις περιπτώσεις που τέθηκαν υπόψη του «Π», πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικού πανεπιστημίου εξακολουθούσε να εμφανίζεται στον κατάλογο των απορριφθέντων προγραμμάτων από το 2022, ενώ παράλληλα το ίδιο πρόγραμμα διαφημιζόταν από το πανεπιστήμιο ως πιστοποιημένο.

Ο «Π» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΔΙΠΑΕ, Ανδρέα Χαραλάμπους, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει πλέον πιστοποιηθεί κανονικά, αφού το πανεπιστήμιο υπέβαλε νέα αίτηση μετά τις απαραίτητες διορθώσεις και εξασφάλισε πρόσφατα την έγκριση του Φορέα.

Όπως εξήγησε, η αντίφαση που διαπιστώνουν οι ενδιαφερόμενοι δεν οφείλεται σε λανθασμένη πιστοποίηση, αλλά στο γεγονός ότι η ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ δεν έχει καταστεί δυνατό να ενημερωθεί.

Η αιτία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στις 24 Ιουνίου και επηρέασε όχι μόνο την ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ αλλά και άλλες πλατφόρμες που συνδέονται με το Υπουργείο Παιδείας, μεταξύ αυτών και η ιστοσελίδα του ΚΥΣΑΤΣ.

«Από τις 24 Ιουνίου αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και μάλιστα σε μια περίοδο ύψιστης σημασίας για τον ΔΙΠΑΕ. Ζητούμε από τους γονείς και τους υποψήφιους φοιτητές να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα μας για να διαπιστώνουν ποια προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα και ποια όχι, όμως δυστυχώς η σελίδα μας υπολειτουργεί», ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους.

Όπως πρόσθεσε, η αποκατάσταση του προβλήματος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Φορέα.

«Λόγω της εξάρτησής μας από τις υποδομές του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορούμε να επιλύσουμε μόνοι μας το πρόβλημα. Δεν διαθέτουμε τους τεχνικούς μηχανισμούς για να προχωρήσουμε στις απαραίτητες εργασίες και αναμένουμε τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής», είπε.

Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό, καθώς η περίοδος αυτή είναι από τις σημαντικότερες για τη λειτουργία του ΔΙΠΑΕ. Χιλιάδες υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν πανεπιστήμιο και πρόγραμμα σπουδών και η επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα αποτελεί το βασικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν ένα πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η μη έγκαιρη ενημέρωση των στοιχείων ή η περιορισμένη λειτουργία της ιστοσελίδας ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι βασίζονται στις πληροφορίες του ΔΙΠΑΕ προτού λάβουν μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις για τις σπουδές τους.