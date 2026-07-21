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Συνεχίζεται ο χαμός για το live με ανήλικο στο TikTok που το παρότρυναν να δείξει τα γεννητικά του όργανα - Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας οι εμπλεκόμενοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αξιολογεί το ψηφιακό υλικό, ενώ η Αστυνομία καλεί το κοινό να σταματήσει τη διάδοση του επίμαχου βίντεο

Με ιδιαίτερη σοβαρότητα διερευνά η Αστυνομία την υπόθεση του βίντεο που φαίνεται να μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του TikTok και στο οποίο πρόσωπα φέρονται να παροτρύνουν ανήλικο με αναπηρία να προβεί σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπειά του.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς στο επίμαχο υλικό ακούγονται πρόσωπα να γελούν και να παρακινούν τον ανήλικο να δείξει τα γεννητικά του όργανα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης. Για την υπόθεση υποβλήθηκε καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ η διερεύνησή της ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι από τη στιγμή που το περιστατικό περιήλθε σε γνώση της, μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος άρχισαν να αξιολογούν το διαθέσιμο ψηφιακό και άλλο μαρτυρικό υλικό.

Παράλληλα, προχωρούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίζονται στο βίντεο ή ενδέχεται να εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπόθεση. Η Αστυνομία σημειώνει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ανησυχία που έχει προκαλέσει το περιστατικό στην κοινωνία και διαβεβαιώνει ότι η διερεύνηση συνεχίζεται με προσοχή και μεθοδικότητα, στη βάση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ιδιαίτερη μέριμνα, όπως τονίζεται, λαμβάνεται λόγω της εμπλοκής ανήλικου προσώπου.

Σάλος με βίντεο στο TikTok: Παρότρυναν ανήλικο με αναπηρία να δείξει τα γεννητικά του όργανα σε live - Καταγγελία στην Αστυνομία

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων και ανάλογα με τη μαρτυρία που θα εξασφαλιστεί, θα αξιολογηθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η διάπραξη αδικημάτων, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς το κοινό να επιδείξει υπευθυνότητα και να αποφεύγει την περαιτέρω αναπαραγωγή ή διάδοση του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, λόγω της φύσης της υπόθεσης και της ανάγκης προστασίας του ανήλικου.

 

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