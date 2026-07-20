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Σάλος με βίντεο στο TikTok: Παρότρειναν ανήλικο με αναπηρία να δείξει τα γεννητικά του όργανα σε live - Διερευνά η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Πρόσωπα ακούγονται να γελούν και να παρακινούν τον ανήλικο

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο πρόσωπα φέρονται να παροτρύνουν άτομο με αναπηρία να δείξει τα γεννητικά του όργανα σε live στο TikTok.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Αστυνομία, έπειτα από σχετική καταγγελία, ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο, το άτομο με αναπηρία που δέχεται την παρότρυνση φέρεται να είναι ανήλικο.

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα πρόσωπα που ακούγονται στο βίντεο φαίνεται να γελούν μαζί του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

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