«Δεν έτυχε επαρκούς διερεύνησης»: Τι καταγγέλλει η Επιτροπή Αναπηρίας για το βίντεο με παιδί με σύνδρομο Down

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, καταδικάζοντας παράλληλα τη διακίνηση βίντεο στην πλατφόρμα Tik-Tok όπου εκτίθεται σε κοινή θέα άτομο με σύνδρομο Down το οποίο καλείται να βγάλει το εσώρουχο του. Το περιστατικό καταγγέλθηκε την 1η Ιουνίου 2026, ωστόσο δεν έτυχε επαρκούς διερεύνησης, λέει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, τέτοιες συμπεριφορές συνιστούν «κατάφωρη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έχουν τραγικές ψυχολογικές συνέπειες στα άτομα με αναπηρίες καθώς και στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και, ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά που θα διαπιστωθούν, ενδέχεται να στοιχειοθετούν σοβαρά ποινικά αδικήματα».

Ο δημόσιος εξευτελισμός, ο χλευασμός και η εκμετάλλευση της ευαλωτότητας ατόμων με αναπηρία δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά σε μια κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, προστίθεται.

Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την απογοήτευση της που ενόσω έγινε καταγγελία την 1η Ιουνίου 2026, προς την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εκ μέρους της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (ΠΟΑΑ), «το περιστατικό δεν έτυχε επαρκούς διερεύνησης» με αποτέλεσμα το βίντεο να διακινείται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, «παρόλο ότι είναι καλυμμένο το πρόσωπο του ατόμου».

Η μεταγενέστερη κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου δεν αναιρεί ούτε τη σοβαρότητα του περιστατικού ούτε τις συνέπειες που έχει για το ίδιο το άτομο και για τα άτομα με νοητική αναπηρία γενικότερα, προσθέτει.

«Αυτού του είδους αναρτήσεις είναι άκρως απογοητευτικές και προσβάλλουν τα άτομα με νοητική αναπηρία. Η προστασία της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας. Καμία μορφή διαπόμπευσης ή εκμετάλλευσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Η Επιτροπή καλεί το κοινό να καταγγέλλει άμεσα τέτοια περιστατικά και ζητά από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να δρουν αποτελεσματικά και να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Η ατιμωρησία τέτοιων περιστατικών ενισχύει τη συνέχιση στις παραβιάσεις της υπόστασης και των δικαιωμάτων και των ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα με νοητική αναπηρία, καταλήγει.