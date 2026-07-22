Μπαράζ ελέγχων παγκύπρια – Σύλληψη για μαχαιροφορία και 11 οχήματα υπό κράτηση

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη ενός προσώπου για το αδίκημα της μαχαιροφορίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 491 οδηγοί και 212 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 67 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 18 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 291 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 105 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έντεκα οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης, 197 έλεγχοι αλκοόλης με δέκα θετικά αποτελέσματα, ενώ δύο οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ.