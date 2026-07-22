Ηνωμένο Βασίλειο: Ο νέος πρωθυπουργός δίνει το «πράσινο φως» στις ΗΠΑ για χρήση βρετανικών βάσεων κατά του Ιράν

Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, σύμφωνα με όσα αναφέρει σήμερα, Τρίτη (21/7) δημοσίευμα το Bloomberg.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η απόφαση, ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχος του Μπέρναμ, Κίρ Στάρμερ και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως «αμυντικές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το ζήτημα και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, o Στάρμερ προήδρευσε την Παρασκευή σε σύσκεψη ανώτερων υπουργών και αξιωματούχων για να συζητήσουν τη βρετανική πολιτική μετά την επανέναρξη των αμερικανικών επιχειρήσεων νωρίτερα αυτό το μήνα.

Δεν εκδόθηκε καμία επίσημη δήλωση από το γραφείο του Μπέρναμ σχετικά με την απόφαση αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα (20/7) ο Άντι Μπέρναμ, μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον διαβεβαίωσε ότι παραμένει δεσμευμένος «στην άμυνα και την ασφάλεια».

Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, σε αυτήν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του», είπε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο πρόεδρος Τραμπ τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο Μπέρναμ υπογράμμισε «τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να στηριχθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες στη χώρα.

Ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, προσκάλεσε επίσης τον Τραμπ να επισκεφθεί αυτήν την πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι είχαν «πολύ καλή συζήτηση».

«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του πολλή δουλειά, αλλά θα είναι ικανός να τη φέρει σε πέρας και, φυσικά, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως συζήτησε με τον συνομιλητή του για το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, τη στρατιωτική συμμαχία των δυο κρατών και εμπορικά ζητήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε εξάλλου συνάντηση των δυο ανδρών «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Πηγές: ΕΡΤ,Bloomberg, Reuters