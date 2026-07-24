Ψηφιακή τηλεόραση: Οι τρεις αιτίες που αφήνουν ακόμα νοικοκυριά χωρίς σήμα - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Σε επανασυντονισμό των τηλεοράσεών τους καλούνται να προχωρήσουν έγκαιρα οι πολίτες, ώστε να διαπιστώσουν κατά πόσο οι συσκευές και οι οικιακές εγκαταστάσεις τους είναι συμβατές με τη νέα πλατφόρμα ψηφιακής τηλεόρασης.

Η παράλληλη μετάδοση από το παλιό και το νέο δίκτυο θα συνεχιστεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι τηλεθεατές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις αναγκαίες ενέργειες. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η λήψη των καναλιών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της νέας τεχνολογίας.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Hellas Sat, Πέτρος Θεοχαρίδης, μιλώντας στον «Π» τα προβλήματα που εξακολουθούν να παρουσιάζονται έχουν πλέον περιοριστεί σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες. Οι τεχνικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νέο δίκτυο έχουν διευκολύνει σημαντικά τη λήψη του τηλεοπτικού σήματος, ενώ, σύμφωνα με τις μετρήσεις και τις έρευνες της εταιρείας, η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών έχει ήδη συντονιστεί επιτυχώς.

Χιλιάδες εγκαταστάσεις χωρίς σύνδεση με την κεραία

Η μεγαλύτερη κατηγορία προβλημάτων αφορά πολίτες οι οποίοι προχωρούν σε αναζήτηση καναλιών, αλλά η τηλεόρασή τους δεν εντοπίζει κανένα πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχαρίδη, πρόκειται σε αρκετές περιπτώσεις για νοικοκυριά που στο παρελθόν είχαν εγκαταστήσει καλωδιακή τηλεόραση της Cablenet. Κατά την εγκατάσταση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η σύνδεση της τηλεόρασης με την επίγεια κεραία είχε διακοπεί, καθώς το τηλεοπτικό σήμα μεταφερόταν μέσω καλωδίου.

Μετά τη διακοπή της καλωδιακής τηλεοπτικής υπηρεσίας από την 1η Ιουλίου, οι συγκεκριμένες τηλεοράσεις σταμάτησαν να λαμβάνουν σήμα. Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, δεν βρίσκεται στο νέο ψηφιακό δίκτυο, αλλά στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασης και της κεραίας του κτηρίου.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τόσο μεμονωμένες κατοικίες όσο και πολυκατοικίες με κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο το καλώδιο της κεραίας είναι συνδεδεμένο σωστά και, εφόσον χρειάζεται, να ζητήσουν τη βοήθεια τεχνικού.

Ποιες τηλεοράσεις χρειάζονται αποκωδικοποιητή

Η δεύτερη κατηγορία αφορά παλαιότερες τηλεοπτικές συσκευές που δεν διαθέτουν ενσωματωμένο δέκτη συμβατό με την τεχνολογία DVB-T2, η οποία χρησιμοποιείται από τη νέα πλατφόρμα ψηφιακής τηλεόρασης.

Οι τηλεθεατές καλούνται αρχικά να πραγματοποιήσουν αυτόματη αναζήτηση ή επανασυντονισμό των καναλιών. Εάν η τηλεόραση δεν εντοπίζει τα προγράμματα της νέας πλατφόρμας σε υψηλή ευκρίνεια, δηλαδή σε HD, είναι πιθανόν να μην υποστηρίζει τη νέα τεχνολογία.

Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητη η αγορά νέας τηλεόρασης. Οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν εξωτερικό αποκωδικοποιητή συμβατό με DVB-T2, ο οποίος θα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE, και να τον συνδέσουν στην υφιστάμενη συσκευή τους.

Η τρίτη κατηγορία προβλημάτων σχετίζεται με την κατάσταση της οικιακής εγκατάστασης. Παρά το γεγονός ότι η λήψη του νέου σήματος έχει καταστεί πλέον ευκολότερη και δεν απαιτεί ιδιαίτερα σύνθετο εξοπλισμό, η κεραία και η καλωδίωση θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι σωστά συνδεδεμένες.

Μειώθηκαν σημαντικά οι κλήσεις

Ο Πέτρος Θεοχαρίδης ανέφερε ότι το προηγούμενο διάστημα το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε πολύ μεγάλο αριθμό κλήσεων από πολίτες. Πλέον, ωστόσο, ο αριθμός των κλήσεων έχει μειωθεί κατακόρυφα, γεγονός που καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τηλεθεατών έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Πίσω από το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί και ομάδα τεχνικών, η οποία καταγράφει και αξιολογεί καθημερινά τις αναφορές των πολιτών, κατηγοριοποιώντας το είδος του προβλήματος και τις πιθανές αιτίες του. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να διαπιστώνουν εάν εμφανίζονται νέα ή επαναλαμβανόμενα τεχνικά ζητήματα.

Λόγω της μείωσης των κλήσεων, υπάρχει πλέον η δυνατότητα ταχύτερης εξυπηρέτησης όσων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η παράκληση προς το κοινό είναι να μην περιμένει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά να προχωρήσει εγκαίρως σε δοκιμή και επανασυντονισμό.

Οι πολίτες θα πρέπει κατά σειρά να ελέγξουν τη σύνδεση με την κεραία, να πραγματοποιήσουν νέα αναζήτηση καναλιών και να διαπιστώσουν εάν η τηλεόρασή τους υποστηρίζει DVB-T2. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της Hellas Sat στον αριθμό 22000737, για καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη.