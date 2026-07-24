«Πυρά» Μιχάλη Ιωαννίδη σε Δαμιανό για τις διακοπές ρεύματος: Δεν έλειπαν οι προειδοποιήσεις, έλειπαν οι πολιτικές αποφάσεις

Νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Δημοκρατικού Συναγερμού και του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανού προκάλεσαν οι διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν στις 22 Ιουλίου 2026.

Σε δήλωσή του, ο συντονιστής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού Μιχάλης Ιωαννίδης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, παρά τις προειδοποιήσεις και τις προβλέψεις για αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν έλαβε εγκαίρως τις αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις. Όπως αναφέρει, ο υπουργός Ενέργειας εμφανίστηκε αρχικά σε μεσημεριανή εκπομπή να χαρακτηρίζει την κριτική για τις αποκοπές ηλεκτροδότησης καλόπιστη και καλοδεχούμενη, συμφωνώντας, κατά τον ίδιο, σε σημαντικό βαθμό με τις διαπιστώσεις του ΔΗΣΥ ως προς τις λύσεις που απαιτούνται. Στη συνέχεια, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, ο υπουργός άλλαξε στάση και εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Οι παλινδρομήσεις και οι αντιφατικές συμπεριφορές υπουργών είναι ειδικό χαρακτηριστικό αρκετών προσώπων σε αυτή την κυβέρνηση και θα δείξουμε κατανόηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν δόθηκε ουσιαστική απάντηση»

Ο Μιχάλης Ιωαννίδης υποστηρίζει ότι, παρά τη δεύτερη τοποθέτηση του υπουργού, δεν δόθηκε ουσιαστική απάντηση για τους λόγους που οδήγησαν στις αποκοπές ηλεκτροδότησης. Κατά τον ίδιο, ο κ. Δαμιανού επιχείρησε να μετατρέψει τη συζήτηση σε μια γενικότερη αντιπαράθεση γύρω από τη διαχρονική ενεργειακή πολιτική, με στόχο να αποσείσει τις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης και να τις μετακυλήσει στην προηγούμενη διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ. Ο κ. Ιωαννίδης σημειώνει παράλληλα ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση συμμετείχε και ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναφέρεται επίσης στην επισήμανση του υπουργού ότι βρίσκεται στο πηδάλιο του Υπουργείου Ενέργειας μόλις τους τελευταίους επτά μήνες, εκτιμώντας ότι με αυτή την τοποθέτηση αποδίδεται εμμέσως ευθύνη στον προκάτοχό του και συνολικά στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, η κυβέρνηση γνώριζε από το 2023 ότι η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος θα αυξανόταν τα επόμενα χρόνια και ότι υπήρχε ορατό ενδεχόμενο να σημειωθούν αποκοπές. Υποστηρίζει ακόμη ότι από το 2023 βρισκόταν ενώπιον της κυβέρνησης πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία περιλάμβανε την αντικατάσταση των αεριοστρόβιλων στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Δεκέλειας και την εφαρμογή κεντρικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας.

Όπως αναφέρει, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση 119 φορές για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς όμως, κατά τον ισχυρισμό του, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. «Η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη ολιγώρησε από το 2023 και δεν έπραξε τίποτα μέχρι σήμερα, παρά την έγκαιρη γνώση που είχε, τις έτοιμες προτάσεις επίλυσης και τις 119 προειδοποιήσεις», σημειώνει.

Οι προσωπικές ευθύνες Δαμιανού

Αναφερόμενος στις προσωπικές πολιτικές ευθύνες του Μιχάλη Δαμιανού, ο κ. Ιωαννίδης υποστηρίζει ότι, ακόμη και στους επτά μήνες κατά τους οποίους βρίσκεται στην ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, θα μπορούσε να είχε υιοθετήσει μέτρα για την κάλυψη της απαιτούμενης ισχύος κατά τις ώρες αιχμής. Όπως εξηγεί, τέτοιου είδους μέτρα εφαρμόζονται σε πολλές χώρες, προβλέπονται από το κυπριακό καθεστώς της αγοράς ηλεκτρισμού και επιτρέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ειδικότερα, εισηγείται την υιοθέτηση μηχανισμού έκτακτης απόκρισης μεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για μέτρο απόκρισης στη ζήτηση, μέσω του οποίου μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις δικές τους γεννήτριες ή συστήματα αποθήκευσης για να καλύπτουν προσωρινά τις ανάγκες τους. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης, θα μειωνόταν η πίεση στο ηλεκτρικό σύστημα και θα απελευθερωνόταν διαθέσιμη ισχύς για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων καταναλωτών.

Ο κ. Ιωαννίδης αναφέρει ότι ανάλογοι μηχανισμοί εφαρμόζονται σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Μάλτα πριν από την ηλεκτρική της διασύνδεση, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Αφρική και η Νέα Ζηλανδία.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν επιδότηση, αγορά διαθέσιμης ισχύος ή στοχευμένη μείωση της κατανάλωσης από μεγάλους καταναλωτές, χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τη δημιουργία νέων κρατικών υποδομών.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, εάν η Κύπρος είχε αξιοποιήσει ένα μέρος της διαθέσιμης ισχύος των μεγάλων καταναλωτών, η διακοπή ηλεκτροδότησης της 22ας Ιουλίου θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

«Αν προνοούσατε πολιτικά και η Κύπρος αξιοποιούσε, μέσω ενός ανάλογου μηχανισμού, τη διαθέσιμη ισχύ στο μέσο του εύρους που χρησιμοποιείται σε αυτές τις χώρες σε ώρες αιχμής, το μπλακ άουτ της 22ας Ιουλίου 2026 θα είχε αποτραπεί», αναφέρει.

Κατηγορεί, παράλληλα, την κυβέρνηση ότι καταφεύγει σε τεχνοκρατικές δικαιολογίες και παραπέμπει στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, χωρίς αυτό, όπως σημειώνει, να μειώνει τις πολιτικές της ευθύνες.

«Η επόμενη διακοπή μπορεί να αποβεί μοιραία»

Ο Μιχάλης Ιωαννίδης συνδέει τον χειρισμό του ενεργειακού ζητήματος με τη διαχείριση του υδατικού προβλήματος, υποστηρίζοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις η κυβέρνηση δεν έδρασε εγκαίρως.

Όπως αναφέρει, τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν περισσότερο ως ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης και λιγότερο ως σοβαρές προκλήσεις που απαιτούσαν άμεσες και ουσιαστικές αποφάσεις.

Καταλήγοντας, προειδοποιεί ότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλές ολιγόλεπτες ενοχλήσεις, καθώς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Δυστυχώς, η επόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης μπορεί να αποβεί μοιραία για κάποιους συμπολίτες μας. Σταματήστε να παρουσιάζετε και να αντιλαμβάνεστε τις διακοπές αυτές ως εικοσάλεπτες ενοχλήσεις. Αντιμετωπίστε το ζήτημα σοβαρά και με υπευθυνότητα», τονίζει.

Καλεί τέλος τον υπουργό Ενέργειας να μελετήσει τις προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγμού, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί την 121η παρέμβαση του κόμματος για το θέμα.