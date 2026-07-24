Περιορισμένο κυβερνητικό ανασχηματισμό ανακοίνωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας

Περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος ανακοίνωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σημείωσε ωστόσο ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω αλλαγές στη σύνθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι αλλαγές πυροδοτήθηκαν από την παραίτηση του Γενς Σπαν ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) μετά τις αντιδράσεις για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, καθώς στη Γερμανία η διαδικασία απαγορεύεται και ο ίδιος είχε εκφραστεί επανειλημμένα εναντίον της σε δημόσιες δηλώσεις του.

Ο Φρίντριχ Μερτς, από κοινού με τον αρχηγό της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) προτείνουν για την ηγεσία της ΚΟ τους τον Τόρστεν Φράι, μέχρι τώρα επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας. Η εκλογή του θα διεξαχθεί στις 29 Ιουλίου. Τη θέση του στην καγκελαρία θα αναλάβει η Νίνα Βάρκεν, μέχρι σήμερα υπουργός Υγείας, στην οποία πιστώνεται η πρόσφατη μεταρρύθμιση στο υγειονομικό σύστημα. Ως «το σημαντικότερο στήριγμά» του την περιέγραψε σήμερα ο καγκελάριος, παρουσιάζοντάς την. Η ίδια θα αντικατασταθεί στο υπουργείο από τον έως τώρα γενικό γραμματέα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν. Ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Φίλιπ 'Αμτορ θα μετακινηθεί επίσης στην καγκελαρία, ως υφυπουργός για τις σχέσεις ομοσπονδίας - κρατιδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, θα αντικατασταθεί επίσης ο υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ (CDU), από τον αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική βουλευτή του CDU Φριτς Γκούντσλερ. Ο καγκελάριος ωστόσο δεν ανακοίνωσε σήμερα τη συγκεκριμένη αντικατάσταση και περιορίστηκε να δηλώσει ότι «έπονται περαιτέρω αλλαγές» προσώπων για την κυβέρνηση. Η BILD είχε προηγουμένως μεταδώσει ότι ο κ. Μερτς είναι δυσαρεστημένος από την απόδοση του κ. Σνίντερ, ειδικά λόγω της έλλειψης προόδου στις υποδομές του τομέα του. Δυσαρέσκεια όμως έχει εκφράσει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, και για την υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε η οποία φέρεται να έχει ήδη λάβει «κίτρινη κάρτα» από την καγκελαρία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ